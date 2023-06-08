В «Аталанте» отреагировали на информацию о переговорах по выкупу Миранчука

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико опроверг информацию о переговорах с «Торино» по полноценному трансферу в туринский клуб полузащитника Алексея Миранчука.
Переговоры о выкупе Миранчука не идут. Первый раз слышу об этой информации.
Ранее появилась информация о том, что «гранатовые» намерены получить скидку на выкуп игрока.
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Большая просьба, вышлите мне пожалуйста новый штрих код для получения приза , стою возле пункта выдачи. С емейла у меня не получается отправить вам письмо.