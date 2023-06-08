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В «Аталанте» отреагировали на информацию о переговорах по выкупу Миранчука

вчера, 11:56

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико опроверг информацию о переговорах с «Торино» по полноценному трансферу в туринский клуб полузащитника Алексея Миранчука.

Переговоры о выкупе Миранчука не идут. Первый раз слышу об этой информации.

Ранее появилась информация о том, что «гранатовые» намерены получить скидку на выкуп игрока.

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Viollator
Viollator
вчера в 12:08
Другого второго надо ещё взять, тогда в лч попадаем
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:06
Доброго времени суток Всем !
Большая просьба, вышлите мне пожалуйста новый штрих код для получения приза , стою возле пункта выдачи. С емейла у меня не получается отправить вам письмо.
Гость
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