Агент Кокорина: «„Фиорентина“ изъявила желание вернуть Александра себе»

Агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина сообщил о будущем игрока.
Форвард сезон 2022/23 провёл в кипрском «Арисе» на правах аренды.
Рассматриваем ли мы другие варианты продолжения карьеры Кокорина? Для начала «Фиорентина» изъявила желание вернуть Александра себе. Наш первый шаг — вернуться в итальянский клуб, а дальше выслушаем, как они видят дальнейшее будущее футболиста.
Александр сейчас — игрок «Фиорентины», у футболиста закончилась аренда. Итальянский клуб уведомил Кокорина, что он возвращается в расположение команды.
Выбивай з\п побольше и опять ничего делай у макароников !!!
Выбивай з\п побольше и опять ничего делай у макароников !!!
В следующем сезоне Серии А интриги за чемпионство не предвидится
Вот только захочет ли наш король возвращаться в этот середняк?
В следующем сезоне Серии А интриги за чемпионство не предвидится
Вот только захочет ли наш король возвращаться в этот середняк?