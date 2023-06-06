Агент Кокорина: «„Фиорентина“ изъявила желание вернуть Александра себе»

Агент нападающего «Фиорентины» сообщил о будущем игрока.

Форвард сезон 2022/23 провёл в кипрском «Арисе» на правах аренды.

Рассматриваем ли мы другие варианты продолжения карьеры Кокорина? Для начала «Фиорентина» изъявила желание вернуть Александра себе. Наш первый шаг — вернуться в итальянский клуб, а дальше выслушаем, как они видят дальнейшее будущее футболиста.

Александр сейчас — игрок «Фиорентины», у футболиста закончилась аренда. Итальянский клуб уведомил Кокорина, что он возвращается в расположение команды.