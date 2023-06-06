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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2022/2023

Агент Кокорина: «„Фиорентина“ изъявила желание вернуть Александра себе»

вчера, 20:26

Агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина сообщил о будущем игрока.

Форвард сезон 2022/23 провёл в кипрском «Арисе» на правах аренды.

Рассматриваем ли мы другие варианты продолжения карьеры Кокорина? Для начала «Фиорентина» изъявила желание вернуть Александра себе. Наш первый шаг — вернуться в итальянский клуб, а дальше выслушаем, как они видят дальнейшее будущее футболиста.

Александр сейчас — игрок «Фиорентины», у футболиста закончилась аренда. Итальянский клуб уведомил Кокорина, что он возвращается в расположение команды.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 12:12
В Арисе Саша мог засветиться в ЕК, а в Фио ему ничего не светит. Но, к сожалению, его спрашивать не будут.
112910415
112910415
сегодня в 10:49
лидер европейского чемпионата, между прочим !
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 08:35
неее!))))..человек-в законе!!!)))...бегать-не будет!))))
Qadaffi33
Qadaffi33
сегодня в 05:27
Кокошка держись !!! Мы в тебя верим!
Выбивай з\п побольше и опять ничего делай у макароников !!!
youtomee
youtomee
сегодня в 03:27
Ну он засветился хоть немного, может попытаются кому-нибудь впарить его. Если не получится, то будет полировать скамейку. Что-то слабо верится, что в Италии он заиграет
karnager
karnager
сегодня в 00:34
Итальянские милфочки заждались Сашку)))
протон
протон
вчера в 23:46
Возвращение легенды.
В следующем сезоне Серии А интриги за чемпионство не предвидится

Вот только захочет ли наш король возвращаться в этот середняк?
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 22:55
Лавка запылилась, нужно полирнуть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:16
Будет трусы на лавке протирать!
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:07
Ушел в аренду в статусе балласта, а по завершении аренды Фиорентина получает игрока топ-1 чемпионата Кипра. Чтож...время все покажет, будем посмотреть.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:26
Еще поиграет!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:12
Отпуск на курорте прошел весьма полезно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:04
А может и побежит за фиалок?
lotsman
lotsman
вчера в 21:00
Позвали отдохнуть на скамейке.
Futurista
Futurista
вчера в 20:59
КоКозимо Медичи...Флоренция ждёт)...
adekvat
adekvat
вчера в 20:58
Вернуться что бы снова уйти.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:49
Коко возвращается и снова будет играть по 6 мин в матче, да и то через раз.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:28
Такая корова нужна самому...
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