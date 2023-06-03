«Ноттингем Форест» выкупил Вуда у «Ньюкасла»

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вчера, 09:15

«Ноттингем Форест» подписал на постоянной основе нападающего .

31-летний новозеландский форвард в сезоне 2022/23 выступал за «лесников» на правах аренды из «Ньюкасла».

Также автоматически был продлён контракт с защитником Сержем Орье.