«Ноттингем Форест» выкупил Вуда у «Ньюкасла»

«Ноттингем Форест» подписал на постоянной основе нападающего Криса Вуда.
31-летний новозеландский форвард в сезоне 2022/23 выступал за «лесников» на правах аренды из «Ньюкасла».
Также автоматически был продлён контракт с защитником Сержем Орье.
«Ноттингем Форест» подписал на постоянной основе нападающего Криса Вуда.
31-летний новозеландский форвард в сезоне 2022/23 выступал за «лесников» на правах аренды из «Ньюкасла».
Также автоматически был продлён контракт с защитником Сержем Орье.
Пробовал с разных браузеров, картина одна и та же. Если можно, примите какие-нибудь меры...
Пробовал с разных браузеров, картина одна и та же. Если можно, примите какие-нибудь меры...