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«Кадис» готов продать Бонгонду за 8 млн евро. Игрок интересен «Спартаку»

вчера, 23:52

«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Кадиса» Тео Бонгонде.

По информации источника, испанцы готовы продать игрока за 8 млн евро. Сам футболист не против ухода из клуба.

Ранее президент «Кадиса» Мануэль Вискаино назвал сумму, предложенную за трансфер москвичами, «шуткой».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 07:56, ред.
Даже продав его за 6 млн "Кадис" установит трансферный исходящий рекорд...
Ибо дороже 5,5 млн ни разу игрока не продавали...за все 112 лет существования...

Касаемо самого игрока....если когда то...в Бельгии парень достигал стоимости и в 11 млн....то теперь не удивительно что "Кадис" решил от него избавиться...цена неизменно падает....

Интересно что сами испанцы купили парня 9 месяцев назад всего за 3 млн...
И тут же выставляют на трансфер....
Хотя может Спартаку и ко двору придётся...может Шамар посоветовал...)))....Тео родом из Шарлеруа.....
ОПС
ОПС
сегодня в 07:46
Контракт до 2026 года и уже готовы продавать. Что то значит не то с этим нападающим.
альсато
альсато ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 07:46
любой игрок атаки-нужен Спартаку!...Промес-висит на нитке, Соболь -ходит по лезвию ножа...остается только-паренек неопытный-да шамар-хрен на все и всех положил))))
ABir
ABir
сегодня в 03:15
Хороший нападающий нужен Спартаку, ну а по цене стоит поторговаться
Futurista
Futurista
вчера в 23:55
Чета дорогая бонгонда какая то...
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