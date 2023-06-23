«Кадис» готов продать Бонгонду за 8 млн евро. Игрок интересен «Спартаку»

«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Кадиса» Тео Бонгонде.
По информации источника, испанцы готовы продать игрока за 8 млн евро. Сам футболист не против ухода из клуба.
Ранее президент «Кадиса» Мануэль Вискаино назвал сумму, предложенную за трансфер москвичами, «шуткой».
Ибо дороже 5,5 млн ни разу игрока не продавали...за все 112 лет существования...
Касаемо самого игрока....если когда то...в Бельгии парень достигал стоимости и в 11 млн....то теперь не удивительно что "Кадис" решил от него избавиться...цена неизменно падает....
Интересно что сами испанцы купили парня 9 месяцев назад всего за 3 млн...
И тут же выставляют на трансфер....
Хотя может Спартаку и ко двору придётся...может Шамар посоветовал...)))....Тео родом из Шарлеруа.....
Ибо дороже 5,5 млн ни разу игрока не продавали...за все 112 лет существования...
Касаемо самого игрока....если когда то...в Бельгии парень достигал стоимости и в 11 млн....то теперь не удивительно что "Кадис" решил от него избавиться...цена неизменно падает....
Интересно что сами испанцы купили парня 9 месяцев назад всего за 3 млн...
И тут же выставляют на трансфер....
Хотя может Спартаку и ко двору придётся...может Шамар посоветовал...)))....Тео родом из Шарлеруа.....