«Кадис» готов продать Бонгонду за 8 млн евро. Игрок интересен «Спартаку»

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вчера, 23:52

«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Кадиса» .

По информации источника, испанцы готовы продать игрока за 8 млн евро. Сам футболист не против ухода из клуба.

Ранее президент «Кадиса» Мануэль Вискаино назвал сумму, предложенную за трансфер москвичами, «шуткой».