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«Зенит» ведёт переговоры с «Коринтиансом» о переходе Педро

вчера, 22:46

«Зенит» и «Коринтианс» ведут переговоры о переходе нападающего Педро, который считается одним из самых перспективных футболистов «Тимау» за последние годы.

По информации источника, бразильский клуб намерен получить 12 млн евро за продажу 50% экономических прав на игрока. У «Коринтианса» останется 30% прав в случае успешной сделки. Отмечается, что клубы согласовали стоимость трансфера, но официального предложения петербуржцы пока не направили.

За «Зенит» игрок сможет начать выступать только в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:30
Развитие молодёжного спорта в действии))
альсато
альсато
сегодня в 07:52
Зенит-работает!...остальные-сопли жуют))))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:02
    a5w98zx8jbxx
    a5w98zx8jbxx
    сегодня в 04:37
    Если засветится и раскроется талант, бомжи сорвут хороший куш
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 04:28
    Известный бразильский клуб Зенит в очередной раз выиграл чемпионат России.
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 03:18
    )
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 03:15
    Капитан...и состав Зенита 2037 года....
    Futurista
    Futurista
    вчера в 23:51
    Что за Педро?...

    drug01
    drug01
    вчера в 23:05
    Зенит уже готовит состав на будущее! Вот это подход!
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 23:05
    Молодой ,заметили,наверно хорош !
    Гость
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