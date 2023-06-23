«Зенит» ведёт переговоры с «Коринтиансом» о переходе Педро

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вчера, 22:46

«Зенит» и «Коринтианс» ведут переговоры о переходе нападающего , который считается одним из самых перспективных футболистов «Тимау» за последние годы.

По информации источника, бразильский клуб намерен получить 12 млн евро за продажу 50% экономических прав на игрока. У «Коринтианса» останется 30% прав в случае успешной сделки. Отмечается, что клубы согласовали стоимость трансфера, но официального предложения петербуржцы пока не направили.

За «Зенит» игрок сможет начать выступать только в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет.