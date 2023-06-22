Сперцян может перейти в «Манчестер Сити» или «Интер»

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вчера, 22:12

Полузащитник «Краснодара» может продолжить карьеру в Европе.

По данным источника, главным фаворитом на подписание футболиста является «Аякс». Также армянином интересуются «Сассуоло», «Интер» и «Фиорентина».

Кроме того, вариант с переходом Сперцяна рассматривают «Боруссия» Менхенгладбах и «Манчестер Сити», а «Краснодар» готов продать своего игрока за 18 млн евро.