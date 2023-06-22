Сперцян может перейти в «Манчестер Сити» или «Интер»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Европе.
По данным источника, главным фаворитом на подписание футболиста является «Аякс». Также армянином интересуются «Сассуоло», «Интер» и «Фиорентина».
Кроме того, вариант с переходом Сперцяна рассматривают «Боруссия» Менхенгладбах и «Манчестер Сити», а «Краснодар» готов продать своего игрока за 18 млн евро.
Полностью согласен- Нидерланды лучший вариант. Но, если откровенно, то и в это мало верится...
МС, Интер? Ну, если только аренда, да и то- под очень большим вопросом.
Игрок он неплохой, но на фоне убитого российского футбола...
Полностью согласен- Нидерланды лучший вариант. Но, если откровенно, то и в это мало верится...
МС, Интер? Ну, если только аренда, да и то- под очень большим вопросом.
Игрок он неплохой, но на фоне убитого российского футбола...