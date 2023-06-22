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Сперцян может перейти в «Манчестер Сити» или «Интер»

вчера, 22:12

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Европе.

По данным источника, главным фаворитом на подписание футболиста является «Аякс». Также армянином интересуются «Сассуоло», «Интер» и «Фиорентина».

Кроме того, вариант с переходом Сперцяна рассматривают «Боруссия» Менхенгладбах и «Манчестер Сити», а «Краснодар» готов продать своего игрока за 18 млн евро.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 15:25
Ценник растет.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 12:19
А это- вообще, ГЛУПОСТЬ невероятная. Даже не обсуждается. Грузин, помимо всего прочего- еще и очень тщеславный, и нескромный человек. Он так похож на Марадону- как котёнок на льва...
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:10
Да и многие сравнили его с Марадонной, бред какой-то.
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:06, ред.
Да и Рубин был раньше счастлив впихнуть его кому нибудь за каких то жалких 20 млн евро.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 12:05
По ходу сезону- он просто растворился. В ЛЧ, у Наполи была очень примитивная и простая группа, затем середняк Бундеса- Айнтрахт. Наполи не прошел, даже средний и серый Милан...
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:58, ред.
И на фоне кризиса Ювентуса, Милана, и других клубов Серии А. Он выглядил не плох в начале сезона. Да и в группе лч немного по финтил и ушёл в тень. И в плове лч ничего не показал, да и зашита в Серии А не лучшая,не множка давали ему придержать мяч. В следующем сезоне поглядим с новым тренером, не думаю что Луис Энрике сильнее Спалетти, просто Энрике попал в золотой состав Барсы и выйграл хоть какие-то трофеи.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 11:51
Его вторая часть сезона показала- что физически он не тянет. С ним начали играть плотнее и жестче, его разобрали, и всё- он поплыл...
Никогда ничего особенного в нем не видел. Его техника- однообразная, одни и теже финты и ракачивания. Не знаю, возможно я ничего не понимаю в футболе, но на мой взгляд- большого будущего у него нет...
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:45
Ну да, и ценник завышена без физики он не потянет другие чемпионаты например Апл и Лалига там более жесткий футбол. Одна серезьная травма и конец карьеры. Поэтому топ клубы Европы и не интересуются им. Да и без удара головой можно играть « Хави и Иньеста доказали это. Главное физика. Согласен одноразовый игрок, повезло парнишке один сезон выстрелил, а так дальше играл бы за Рубин.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:42
Хорошо, посмотрим- кто он такой. Даже интересно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:38
Он не так и на виду. Кое-где у него получалось, кое-где нет, но цельного впечатление о себе он не оставил.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:31
К своему стыду, ничего не знаю о нём...
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 11:30
Я давно об этом говорю- однообразный и очень предсказуемый игрок, без физики, поставленного удара и игры головой. Одной техники мало, чтобы стать большим футболистом. Без Осимхена, он вообще ничего не стоит, что и подтвердил первый матч с Миланом в ЛЧ.
Итальянский футбол, в одном сезоне- проиграл абсолютно всё, что только возможно, на всех уровнях!!! Итальянские клубы, 13 лет ничего не выигрывают в Европе. Вот на этом уровне Хвича и поднялся, с его, весьма, легкочитаемым футболом...
FRZZ
FRZZ
сегодня в 11:24
Очередной пиар агентов. МанСити наверняка знать не знает о существовании такого футболиста.
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:21
Игру Хвича давно прочитали, как он бежит по левому флангу перемешается в центр и бьет.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:19
Сити он не потянет, если это правда. Будет скитаться по арендам или будет за молодежку играть. Для него лучший вариант Серии А но не Интер. А в клуб поскромнее Рома или Фиорентина там можно попробовать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:13
Боюсь, они выкопали из нафталина Гарсию, последние успехи которого были десятилетней давности...
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:07
Лучший игрок года, при ярчайшем сезоне Осимхена?
Он уже полгода, как ничего не забивает и не ассистирует.
Как только его раскусили- он и испарился...
Ладно, поглядим, что он покажет при новом тренере в новом сезоне.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:41
Ну как... Человек по факту перешёл из РПЛ (транзитом через несколько матчей в Грузии) в Серию А и сразу стал игроком года и одним из ключевых игроков "Наполи" (без Осимхена, Кима, конечно, чемпионство тоже сложно предположить). Есть дриблинг, видение поля, пасы, удар)
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 10:32
Павел, а что особенного в Хвиче?
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 10:30
Привет, Павел!
23-25 самое время для футболиста.
Он техничный, умный игрок, но во-первых, здесь таких много, а во-вторых, у него слабая физика. В АПЛ , он потеряется, однозначно задавят. В Италии, если повезет, как Хвиче. В Голландии, да- там футбол без особых нагрузок, достаточно простой.
Конечно, после Великого Аякса, с его звездами-70х, говорить про Нидерланды в таком тоне, както неприлично, но, увы- что есть, то есть...
qay2dh5ch8wq
qay2dh5ch8wq
сегодня в 10:11
Как бы в Ахмате не оказался
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:59
Шапи - самый переоцененный игрок современности. Смотрел его игры и ни разу не понимал, за что хвалят, бегает, удар вроде есть, но и всё. Так что по нему судить не надо, Эдуард куда более цельный футболист.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:58
Привет, Виктор. Да, в "Интер" или МС ему не надо, пойдёт по арендам, а ему уже 23 - не так мало для начинающего футболиста.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:37
Вопрос армянскому радио:
- Куда может перейти Сперцян?
- Манчестер Сити, Боруссия, Аякс.
- А почему тогда он в Краснодаре?
- Настоящий армянин чувствует себя комфортно только в тепле под южным солнцем.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 09:19
Х-м...А по количеству уничижительных комментариев о состоянии РПЛ и не скажешь,что ты её не смотришь!!!
Жив,жив бессмертный тезис "...не читал,но осуждаю!".
Я вот тоже матчи чемпионатов стран "Райского сада" не смотрю,но аж кушать не могу,как подумаю,кто там играет.
Viollator
Viollator
сегодня в 08:12
Да лучше сразу золотой мячь ему пусть дадуть
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 07:49
первое апреля уже давно прошло самому то не смешно кто эту фигню выкладывает
4tx488peknm6
4tx488peknm6
сегодня в 05:34
Желающих купить много,а чего тогда так дёшево продают
ДСА
ДСА
сегодня в 05:18
Манчестер Сити - это уже вообще из области фантастики.
112910415
112910415
сегодня в 04:56
надо отказать Пепу и ждать лучших вариантов )
Гость
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