«Фламенго» хочет подписать защитника ЦСКА

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вчера, 23:23

Защитник ЦСКА может вернуться в Бразилию, где начинал свою карьеру.

По данным источника, за ситуацией вокруг игрока следит «Фламенго».

Примечательно, что Виллиан выступал за молодёжную команду «Фламенго» в 2015 году.