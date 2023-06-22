«Фламенго» хочет подписать защитника ЦСКА

Защитник ЦСКА Виллиан может вернуться в Бразилию, где начинал свою карьеру.
По данным источника, за ситуацией вокруг игрока следит «Фламенго».
Примечательно, что Виллиан выступал за молодёжную команду «Фламенго» в 2015 году.
Защитник ЦСКА Виллиан может вернуться в Бразилию, где начинал свою карьеру.
По данным источника, за ситуацией вокруг игрока следит «Фламенго».
Примечательно, что Виллиан выступал за молодёжную команду «Фламенго» в 2015 году.
Резюме ---- смысла перехода во Фламенго нет.
Резюме ---- смысла перехода во Фламенго нет.