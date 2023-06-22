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«Фламенго» хочет подписать защитника ЦСКА

вчера, 23:23

Защитник ЦСКА Виллиан может вернуться в Бразилию, где начинал свою карьеру.

По данным источника, за ситуацией вокруг игрока следит «Фламенго».

Примечательно, что Виллиан выступал за молодёжную команду «Фламенго» в 2015 году.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 12:05
Лично мне будет жаль, если он уйдёт.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ gwynb1eidd (раскрыть)
сегодня в 11:20
Согласен с Вами. Игроки переходят в другие клубы на меньшую ЗП в случае малой игровой практики, а Роша игрок основы в ЦСКА и этот вариант явно отпадает,
Резюме ---- смысла перехода во Фламенго нет.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 10:10
Путь лучше Джикию купят. Да и ценник там рупь в базарный день
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 10:00
Что-то я сильно сомневаюсь, что он перейдёт во Фламенго. В ЦСКА у него точно ЗП будет больше...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ sova147 (раскрыть)
сегодня в 09:25
Чтобы вариант был "хорошим",предыдущий должен быть неудовлетворительным,что про данный случай сказать сложно.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:23
Вернётся только в команду ветеранов.Если умный и понимает,что прижился в ЦСКА и России.Пусть с Фернандесом посоветуется,тот всё на своей шкуре пронял.
Сп62
Сп62
сегодня в 07:39
Так-то оно так, но на фламинго далеко не уедешь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:39, ред.
Его с Соболевым вместе надо приобретать....
ybhmb7k2a4u4
ybhmb7k2a4u4
сегодня в 04:57
Лучше фламингой быть чем конём
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:34
Кто платит, того и товар.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:03
Одного хотения будет мало,надо ему чтото предложить чтобы он не смог отказаться!
sova147
sova147
вчера в 23:43
Если будет у него желание то это хороший вариант будет
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