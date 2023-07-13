Наир Тикнизян может перейти в «Вольфсбург»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян может продолжить карьеру в Германии.
По данным источника, интерес к армянину проявляет «Вольфсбург». Немецкий клуб ищет игрока на левый фланг.
Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян может продолжить карьеру в Германии.
По данным источника, интерес к армянину проявляет «Вольфсбург». Немецкий клуб ищет игрока на левый фланг.
Был один период застоя, но там засланцы (Цорн и Ко.) из Спартака были, но вовремя от этой падали избавились.
Был один период застоя, но там засланцы (Цорн и Ко.) из Спартака были, но вовремя от этой падали избавились.
Скоро Локо на дрова перейдет, уже и черный уголь, длиннопламенный, заканчивается)
Скоро Локо на дрова перейдет, уже и черный уголь, длиннопламенный, заканчивается)