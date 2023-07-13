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Наир Тикнизян может перейти в «Вольфсбург»

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:40
Смотрю чёрным углём Спартак закупается, а Локо давно уже на другую энергию перешёл.
Был один период застоя, но там засланцы (Цорн и Ко.) из Спартака были, но вовремя от этой падали избавились.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:06
Куда уходить?
Скоро Локо на дрова перейдет, уже и черный уголь, длиннопламенный, заканчивается)
shlomo
shlomo
вчера в 13:46
Ну если предложат хорошие деньги, то почему бы и не продать его...
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