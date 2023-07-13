«Краснодар» ведёт переговоры по трансферу Корая Гюнтера

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер может продолжить карьеру в «Краснодаре». Представители краснодарского клуба отправились в Италию для согласования последних деталей сделки. Сумма трансфера составит 5 миллионов евро.
В минувшем сезоне, выступая за «Верону» и «Сампдорию» (с января на правах аренды), Гюнтер провёл 24 матча, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Также 28-летний немец получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 3,5 миллиона евро.
Вроде и ответы есть, но они все скорее идут в минус нашим клубам.
А ведь эти легионеры отбирают места у нашей молодёжи.
Нет не все легионеры конечно.
Качественный легионер это благо для нашей молодёжи, они должны у таких учиться, у таких Халк, Чорлука, Домингес, Вагнер Лав, Карвальо, Малком, да у того же Промеса (но только на футбольном поле).
А второй, третий сорт и ниже это зло нашего футбола.
Вот она хвалёная академия Краснодара и лозунг для неё надо новый Галицкому продумать:
"У нас отличные поля, у нас отличная база, у нас всё отлично... поэтому мы покупаем непонятных легионеров".
Вроде и ответы есть, но они все скорее идут в минус нашим клубам.
А ведь эти легионеры отбирают места у нашей молодёжи.
Нет не все легионеры конечно.
Качественный легионер это благо для нашей молодёжи, они должны у таких учиться, у таких Халк, Чорлука, Домингес, Вагнер Лав, Карвальо, Малком, да у того же Промеса (но только на футбольном поле).
А второй, третий сорт и ниже это зло нашего футбола.
Вот она хвалёная академия Краснодара и лозунг для неё надо новый Галицкому продумать:
"У нас отличные поля, у нас отличная база, у нас всё отлично... поэтому мы покупаем непонятных легионеров".