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«Краснодар» ведёт переговоры по трансферу Корая Гюнтера

вчера, 11:08

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер может продолжить карьеру в «Краснодаре». Представители краснодарского клуба отправились в Италию для согласования последних деталей сделки. Сумма трансфера составит 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне, выступая за «Верону» и «Сампдорию» (с января на правах аренды), Гюнтер провёл 24 матча, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Также 28-летний немец получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 3,5 миллиона евро.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:05
Полтора ляма от официальной стоимости на маркете. плюс последний , для солидности пассажира, накрутил что то... Итого 2 ляма на ветер)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 13:46
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 12:38
    Спёкся наш Галицкий.Вот чего так армяне любят своих угнетателей и он решил дать работу онемеченному турку,коим только и может быть Корай???
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    вчера в 12:21
    Спартак последние пару лет присматривался к Гюнтеру, похоже фамилия немца оттолкнула босов красно - белых в дни восьмидесятелетия курской битвы ( шутка конечно, но этого защитника представлять в клубе можно в офицерской форме сс...похоже что-то не хватает в защитных функциях Гюнтеру и мы с удовольствием посмотрим за ним в играх за краснодар, так как похоже лукойл денег на усиление не жалеет, а усиление в центре обороны для нас сейчас самая важная позиция в Спартаке как и позиция левого защитника (( где только начинал играть Тавареш до своей поездки в молодёжку сборной Португалии, ждём Тавареша в строй в весенней части чемпионата)) p.s соккер, а где супер новость про возможный переход Сутормина из зенита в цска?🤣 после продажи нам Медины у коней теперь скопилась куча денег, которые они готовы потратить на Сутормина. вопрос только один, а сколько сейчас стоит Алексей, которого зенит купил у оренбурга за 50000 рублей?🤣🤣🤣 полузащитник просидел в Питере на банке и должен стоить не дороже 30000 рублей по своей сути🤔
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 12:00
    Давно задаюсь одним вопросом: "Зачем наши клубы, особенно у кого есть деньги, покупают второсортных, третьесортных легионеров, весьма сомнительного качества?".
    Вроде и ответы есть, но они все скорее идут в минус нашим клубам.

    А ведь эти легионеры отбирают места у нашей молодёжи.
    Нет не все легионеры конечно.
    Качественный легионер это благо для нашей молодёжи, они должны у таких учиться, у таких Халк, Чорлука, Домингес, Вагнер Лав, Карвальо, Малком, да у того же Промеса (но только на футбольном поле).
    А второй, третий сорт и ниже это зло нашего футбола.

    Вот она хвалёная академия Краснодара и лозунг для неё надо новый Галицкому продумать:
    "У нас отличные поля, у нас отличная база, у нас всё отлично... поэтому мы покупаем непонятных легионеров".
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 11:45
    Фолящий защитник это 100% привоз, от таких избавляться надо, а не покупать, да еще и дороже, чем на трансфермаркете
    galem72
    galem72
    вчера в 11:39
    Турок находится на явном спаде. Его даже Сампа не захотела оставить у себя после полугодовой аренды у Вероны. Для рпл — сойдёт.
    Свeтозар
    Свeтозар
    вчера в 11:28
    Оценен в 3,5 но заплатим 5 ... ну денег то у Быков наверное много и лишние...
    alex2612
    alex2612
    вчера в 11:21
    Трансфер в РПЛ который мы заслужили
    Гость
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