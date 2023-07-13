«Краснодар» ведёт переговоры по трансферу Корая Гюнтера

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вчера, 11:08

Защитник «Вероны» может продолжить карьеру в «Краснодаре». Представители краснодарского клуба отправились в Италию для согласования последних деталей сделки. Сумма трансфера составит 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне, выступая за «Верону» и «Сампдорию» (с января на правах аренды), Гюнтер провёл 24 матча, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Также 28-летний немец получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 3,5 миллиона евро.