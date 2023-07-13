Семак высказался по ситуации с Венделом в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о том, что полузащитник Вендел может покинуть питерский клуб этим летом.
Ситуация с Венделом не изменилась, я не знаю тонкостей его контракта. Это все — в зоне ответственности руководства клуба. Я считаю, что каждый игрок должен выполнять обязанности. Пока пищи для размышлений у нас нет, Вендела тоже нет. Посмотрим, что будет дальше.
Наверное тренеру как никому надо знать...рассчитывать на игрока или нет...
Его спрашивают "Где Вендел?"...
Он отвечает "Каждый игрок должен выполнять обязанности."
Ни логики...ни пищи...ни Вендела...))
Может он в Бразилии некие секретные обязанности выполняет....
Наверное тренеру как никому надо знать...рассчитывать на игрока или нет...
Его спрашивают "Где Вендел?"...
Он отвечает "Каждый игрок должен выполнять обязанности."
Ни логики...ни пищи...ни Вендела...))
Может он в Бразилии некие секретные обязанности выполняет....