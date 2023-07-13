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Семак высказался по ситуации с Венделом в «Зените»

вчера, 11:16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о том, что полузащитник Вендел может покинуть питерский клуб этим летом.

Ситуация с Венделом не изменилась, я не знаю тонкостей его контракта. Это все — в зоне ответственности руководства клуба. Я считаю, что каждый игрок должен выполнять обязанности. Пока пищи для размышлений у нас нет, Вендела тоже нет. Посмотрим, что будет дальше.

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Все комментарии
Zayniddin Rahimov
Zayniddin Rahimov
вчера в 22:16
Ещё одно подтверждение того,что не Семак рулит и тренирует команду,а боссы Газпрома сверху
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:50, ред.
Мне одному показалось странным... что руководство ничего не говорит Семаку по данному вопросу...??

Наверное тренеру как никому надо знать...рассчитывать на игрока или нет...

Его спрашивают "Где Вендел?"...
Он отвечает "Каждый игрок должен выполнять обязанности."
Ни логики...ни пищи...ни Вендела...))

Может он в Бразилии некие секретные обязанности выполняет....
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:11
"Можно сказать, что сложилась определенная ситуация, которая в будущем должна разрешиться в ту или иную сторону. И это нормально. Лично я считаю, что на данный момент необходимо приложить все усилия, выполняя свои обязанности. Будущее покажет"
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:02
Семак вообще чем нибудь владеет или только для галочки тренер может так оно и есть
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:44
Никто с тобой считаться нре будет,это понятно. Да и нахрена "Зениту" косоглазая единица,всё время пялящаяся на сторону?
lotsman
lotsman
вчера в 12:29
Он не владеет информацией по этому вопросу.
sova147
sova147
вчера в 11:31
Интересно, Что-то когда тренер не в курсе всего! Это пожалуй просто отмазка.....
Сварожич
Сварожич
вчера в 11:25
Ну кажется что Вендел по хитрому кинул Зенит... ну, как говориться Бог шельму метит...
Futurista
Futurista
вчера в 11:18
У Семака пища для размышлений похоже тоже веганская...диетическая)...
Гость
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