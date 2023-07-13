Семак высказался по ситуации с Венделом в «Зените»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал слухи о том, что полузащитник может покинуть питерский клуб этим летом.

Ситуация с Венделом не изменилась, я не знаю тонкостей его контракта. Это все — в зоне ответственности руководства клуба. Я считаю, что каждый игрок должен выполнять обязанности. Пока пищи для размышлений у нас нет, Вендела тоже нет. Посмотрим, что будет дальше.