«Галатасарай» хочет подписать защитника «Динамо»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов может перейти в «Галатасарай». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
Турецкий клуб пока не контактировал с «Динамо», но общался с окружением игрока.
Защитник «Динамо» Саба Сазонов может перейти в «Галатасарай». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
Турецкий клуб пока не контактировал с «Динамо», но общался с окружением игрока.
Общаться с окружением еще не значит подписать. В любом случае, сейчас он нужен ДИНАМО, потому что без него совсем будет плохо с Маричалем и Фернандесом. Да и Бальбуэна трудно будет одному держать центр. И не известно еще в каком состоянии вернется Майсторович...
Общаться с окружением еще не значит подписать. В любом случае, сейчас он нужен ДИНАМО, потому что без него совсем будет плохо с Маричалем и Фернандесом. Да и Бальбуэна трудно будет одному держать центр. И не известно еще в каком состоянии вернется Майсторович...
Оставаясь в России можно в итоге и никогда не дорасти. Просто потому, что привыкнешь к слабому уровню борьбы, к низкой скорости игры в нашем чемпионате. И потом просто не сможешь перестроиться на тот уровень который требуется в европейских чемпионатах.
Различные словаки, сербы, хорваты едут в 17 лет в европейские топ-чемпионаты, чтобы с раннего возраста уже привыкать к нагрузкам, которые там требуются.
Другое дело, что они готовы ехать в команды аутсайдеры, готовы бегать по арендам, играть даже в низших чемпионатах и главное пахать. Делая свою карьеру шаг за шагом.
Наши же молодые игроки уже завалены баблом. Никто не хочет из Спартака, Динамо, Зенита ехать в условную Салернитану и от туда прокладывать себе путь наверх. Там и зарплата ниже будет и не устраивает играть за подвальную команду, подавай еврокубки, причем желательно ЛЧ и борьбу за призовые места.
Оставаясь в России можно в итоге и никогда не дорасти. Просто потому, что привыкнешь к слабому уровню борьбы, к низкой скорости игры в нашем чемпионате. И потом просто не сможешь перестроиться на тот уровень который требуется в европейских чемпионатах.
Различные словаки, сербы, хорваты едут в 17 лет в европейские топ-чемпионаты, чтобы с раннего возраста уже привыкать к нагрузкам, которые там требуются.
Другое дело, что они готовы ехать в команды аутсайдеры, готовы бегать по арендам, играть даже в низших чемпионатах и главное пахать. Делая свою карьеру шаг за шагом.
Наши же молодые игроки уже завалены баблом. Никто не хочет из Спартака, Динамо, Зенита ехать в условную Салернитану и от туда прокладывать себе путь наверх. Там и зарплата ниже будет и не устраивает играть за подвальную команду, подавай еврокубки, причем желательно ЛЧ и борьбу за призовые места.