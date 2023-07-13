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«Галатасарай» хочет подписать защитника «Динамо»

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Capral
Capral ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 23:32
Ты конечно меня здорово достал, поэтому, в двух словах тебе объясню, что такое сб.мира. Так вот, футболисты приезжающие в другую страну и имеющие другое гражданство- и есть сб.мира, независимо от того, как они играют.

По поводу Шиманськи, базар начался еще вчера, когда я сравнивал его с Захаряном...

Дида- один из лучших бразильских вратарей, если не лучший!!! Несту, Мальдини и др., надо было видеть, ты, в силу возраста- их не видел, если только в записи по инету.

И, сугубо личное: прекрати мне тыкать, имей уважение к возрасту, если считаешь себя воспитанным человеком.
Capral
Capral ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 23:07, ред.
Уже, одно то, что ты вмешиваешь админ- недостойно уважения, это- не по мужски!
Я всё сказал.

И последнее- на поле выходят не два человека, а 11. И еще, посмотри сколько у Диды регалий и успокойся. Каладзе- легионер, лучше или хуже. Больше нам говорить не о чем. А если будешь надоедать- забью в игнор.

На этом всё!
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:52
Ой не надо. Дида не был топовым вратарём. И про Каладзе не скажу, что это крутейший защитник. Мальдини, Неста это да, это величайшие защитники.

Сборная Мира это всё тот же Реал с Зиданом, Фигу, Бэкхэмом, Роналдо, Р.Карлосом, Раулем. А потом Барса с шикарным трио Месси-Суарес-Неймар.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:44, ред.
Где я на оскорбления перешёл?
А испанцы сами по себе в Реале ничего не значили?
Хенто поднимающий 6 раз КЕЧ был некем?
Оскорбления только от тебя в виде догадок о том, что я смотрел, а чего нет. Даже админ к тебе обратился, ну не знаю, что там за комментарий был, который ты удалил.
Что за нервы то начались?
Из-за того, что все доводы, что чемпионат и кубок одно целое, распались как карточный домик???
Зачем вообще было про Шиманьский писать, задавая вопрос почему нет предложений от грандов по нему??? Где вообще логика??? Для чего был этот вопрос??? И таких нелогичных переходов полно в комментариях.
И теперь заявить мне, что я кого-то оскорбляю, хотя на это и намёка нет и свернуть диалог, типа, из-за этого - это прям признак силы??? Ну-ну.
Ещё раз повторяю, оскорбления только от тебя, в виде твоих догадок, которые ничего не имеют под собой.
Capral
Capral
вчера в 22:10
Ближе других, к сб.мира- был Милан К.Анчелотти: Дида, Кафу, Каладзе, Шева, Кака, воможно, еще кто-то, всех не помню...
Capral
Capral ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 21:57
Вот видишь, у тебя даже не хватает мужества признать свою неправоту. Да, ведущими были и Копа, и Пушкаш. Но ты же утверждал, что Реал был сб.мира! Сборная мира- это, если, хотябы половина состава легионеров. Я тебе все данные предоставил, а ты перешел на оскорбления. Это- признак слабости. И Шеву ты не видел, как я и подозревал, и тот великий Милан, и Юве не видел.

Поэтому, дружок, с этой минуты, я прекращаю, всяческие с тобой беседы. Я уважаю людей, умеющих держать удар и отвечать за свои слова.

Надеюсь, Уважаемый Админ не воспримет моё обращение как оскорбление оппонента? Я старался быть предельно вежливым.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:06
Ну допустим. Только Ди Стефано был лучшим игроком того времени. Был ещё и Раймон Копа обладатель ЗМ. Ещё и Пушкаш присоединился, один из лучших бомбардиров тех времён.

Про Шевченко очень смешно. Забавляет когда люди начинают пальцем в небо.
Capral
Capral ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 20:24, ред.
Так, говоришь, Реал, в период с 1956-1960гг., был сборной мира???
Вот, специально, не поленился, посмотрел еще раз состав Реала тех лет. В период, с 1956-1960гг., в Реале играли, только два или три иностранца за все эти годы, остальные- имели испанское гражданство. Это, по-твоему и есть сборная мира? Ну-ну...

Причем, в первые два победных сезона Реала в КЧ, в команде, играл, только один иностранец, все остальные- испанцы(гражданство).
Capral
Capral ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 19:21
    112910415
    112910415
    вчера в 19:05
    игрок примет решение, посоветуется с близкими и с агентом ...
    без наших советов обойдётся )
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:50
    Реал выиграл пять раз подряд, так как был сборной Мира в то время, ни у кого и близко такого состава не было. Бернабеу было плевать кто сколько стоит и какую зарплату хочет. Именно поэтому он кинул Яшину чек и сказал вписать любую сумму.
    Capral
    Capral ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
    вчера в 18:47, ред.
    И именно поэтому, великий Реал пять раз подряд выигрывал КЧ???
    Случайно, только в КК побеждали, поэтому этот турнир и убрали с глаз долой.
    А в 1998г., Реал случайно выиграл у Юве???

    Нет, дорогой, теперь- всё. Просьба- больше не беспокоить, хотябы сегодня.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:41
    Отлично, когда всё можно списать на какую-то фразу, типа я не комментирую матчи, которые не видел. Поэтому чьи-то аргументы ничего значить и не будут.
    Capral
    Capral ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
    вчера в 18:39
    Я не обсуждаю игры, которые не видел или не помню.
    Но одно скажу, я никогда не считал Гварда великим стратегом. За три года в Баварии- он не выиграл ЛЧ. А причина его увольнения из Мюнхена- это большая редкость. Честно скажу- такого, даже не припомню...

    Я не отрицаю его тренерского таланта, но и у него достаточно ошибок.
    Всё, пока.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:28
    А как насчёт Руди Гарсии, который выкинул Пепа в 1/4 ЛЧ со своим Лионом? Если не ошибаюсь Олимпик чуть ли не в середине таблицы чемпионата Франции находился.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:24
    А я про Ди Матео, Эрреру, Кумана и Спаллетти.
    Capral
    Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    вчера в 18:01
    Свой комментарий- я удалил.
    Capral
    Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    вчера в 18:00
    Хорошо, я учту, обещаю. Но уж если говорить о конструктивности, то интересно общаться с теми, кто видел непосредственно игры команд или известных игроков. А если только судить по истории или рассказам очевидцев, то это обедняет беседу.
    Но обидеть собеседника, я не хотел. Вашу просьбу учту.
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd
    вчера в 17:55
    Capral, просьба воздержаться от подобных предположений о других пользователей - это не конструктивно.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:54
    Разрывом Барсы я образно назвал весь тот успех в ЛЧ. А если бы он сидел на скамейке, так и бы и остался там. Сам это написал так, как-будто Шева со скамейки ЧУ прямиком в Милан уехал.
    Capral
    Capral ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
    вчера в 17:49
    Я про Анчелотти и Хайнекса.
    Capral
    Capral ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
    вчера в 17:47
    Шевченко купили после всех его ярких игр, не только после Барселоны. После Барсы, к нему только начали присматриваться, а конкретно решили брать- только после победы над Реалом-2:0, в 1999г. Не рассказывай мне про Шевченко. Я много украинских газет и немецких прочитал того времени- знаю о чем говорю.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:29
    Давай вспомним Челси Ди Матео. Вылет Милана от Депортиво, вылет Реала от Ромы.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:28
    А что по поводу Депортиво и вылета Милана? Или вылета Ливерпуля от Бенфики? совсем неубедительно?
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:27
    Какие тренеры? Ди Матео в Челси??? О да, супер тренер.
    Capral
    Capral
    вчера в 17:27
    Всё, дружок, давай сделаем паузу. Честно скажу- твой возраст победил!
    Capral
    Capral
    вчера в 17:26
    Понимаешь, когда ты сравниваешь- Реал, Милан, Челси, ты забываешь, какие тренеры работали в этих клубах в тот период, какие игроки играли!!! И какие, выиграли ЛЕ весной. Ну, так о чем после всего говорить?
    Ну давай еще вспомним Баварию.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:25
    Вот именно, что кубке гораздо меньше игр, там всё зависит конкретно противостояния с соперником, состоящим из одного, двух матчей. В одной, двух играх можно обыграть любого, хоть Барсу, хоть Реал.
    Именно поэтому Милан проиграл ЛЧ 2004, когда был уничтожен в одном конкретном матче с Депортиво. Именно поэтому Милан проиграл финал ЛЧ-2005. Именно поэтому Бавария на своём поле проиграла Челси, являясь бешенным фаворитом.
    Именно поэтому Реал вылетал из ЛЧ от Ромы, МЮ от Порту, а Ливерпуль от Бенфики.
    Capral
    Capral ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
    вчера в 17:20
    Чемпионат не влияет на кубковые турниры?! Именно в чемпионате, команда проходит обработку- стратегически, тактически и физически!!! Чемпионат шлифует мастерство и дает практику!!! Чемпионат- это как минимум 30 игр и больше!!! А европейские кубки сколько?!
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:18
    Шевченко купили после того, как он разорвал Барселону. Сидел бы дальше на скамейке в ЧУ, никто бы его и не знал.
    Гость
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