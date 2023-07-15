РФС хочет организовать матч сборной России с командой из Южной Америки

Генеральный секретарь РФС сообщил о желании провести товарищеский матч между национальной командой России и сборной из Южной Америки.

Из Южной Америки мы хотим привести сборную. Бразилию? Да. Раньше мы вели с ними переговоры, но на данный момент — нет. При этом мы сейчас ищем соперника не только на сентябрь, но и на октябрь, ноябрь и март.