РФС хочет организовать матч сборной России с командой из Южной Америки

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о желании провести товарищеский матч между национальной командой России и сборной из Южной Америки.
Из Южной Америки мы хотим привести сборную. Бразилию? Да. Раньше мы вели с ними переговоры, но на данный момент — нет. При этом мы сейчас ищем соперника не только на сентябрь, но и на октябрь, ноябрь и март.
Запланировали в сентябре, октябре и ноябре почти двухнедельные перерывы в календаре РПЛ якобы ( ну или не якобы) на матчи сборной. А в декабре два тура играть. Так может лучше декабрьские туры в сентябре и октябре было сыграть, вроде как у нас из клубов массово легионеры не уезжают на отборочные игры своих сборных.
Ну или коль так хочется в декабре играть туры РПЛ, а то мало ли у кого-то из клубов кто-то уедет в состав своей сборной, начнется плач Ярославны про неравные условия, скиньте на эти на мой взгляд ненужные перерывы в календаре матчи группового этапа КР, к нему все равно клубы РПЛ с прохладцей относятся, меньше плакать будут, что сложно играть два матча в неделю.
Изменится ситуация, зажжется зеленый свет для выступления сборной в официальных соревнованиях под эгидой УЕФА или АФК или хоть еще кого, собрать сборную недолго, благо все практически мастера пешеходного стиля у ВГК на виду в родном РПЛ и собрать лучших из них на момент Х не велика проблема. В 1992 датчан условно отдыхающих на пляжах в форс мажорном порядке собрали в сборную, а они взяли и Евро выиграли.
Как-то так с моей колокольни.
Запланировали в сентябре, октябре и ноябре почти двухнедельные перерывы в календаре РПЛ якобы ( ну или не якобы) на матчи сборной. А в декабре два тура играть. Так может лучше декабрьские туры в сентябре и октябре было сыграть, вроде как у нас из клубов массово легионеры не уезжают на отборочные игры своих сборных.
Ну или коль так хочется в декабре играть туры РПЛ, а то мало ли у кого-то из клубов кто-то уедет в состав своей сборной, начнется плач Ярославны про неравные условия, скиньте на эти на мой взгляд ненужные перерывы в календаре матчи группового этапа КР, к нему все равно клубы РПЛ с прохладцей относятся, меньше плакать будут, что сложно играть два матча в неделю.
Изменится ситуация, зажжется зеленый свет для выступления сборной в официальных соревнованиях под эгидой УЕФА или АФК или хоть еще кого, собрать сборную недолго, благо все практически мастера пешеходного стиля у ВГК на виду в родном РПЛ и собрать лучших из них на момент Х не велика проблема. В 1992 датчан условно отдыхающих на пляжах в форс мажорном порядке собрали в сборную, а они взяли и Евро выиграли.
Как-то так с моей колокольни.