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РФС хочет организовать матч сборной России с командой из Южной Америки

вчера, 09:34

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о желании провести товарищеский матч между национальной командой России и сборной из Южной Америки.

Из Южной Америки мы хотим привести сборную. Бразилию? Да. Раньше мы вели с ними переговоры, но на данный момент — нет. При этом мы сейчас ищем соперника не только на сентябрь, но и на октябрь, ноябрь и март.

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Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 18:29
Венесуэла, Боливия?
За адекватность
За адекватность
вчера в 12:08, ред.
Вождям РФС конечно виднее, но как на мой сугубо субъективный взгляд эта видимость бурной деятельности абсолютно ни к чему на данный момент.

Запланировали в сентябре, октябре и ноябре почти двухнедельные перерывы в календаре РПЛ якобы ( ну или не якобы) на матчи сборной. А в декабре два тура играть. Так может лучше декабрьские туры в сентябре и октябре было сыграть, вроде как у нас из клубов массово легионеры не уезжают на отборочные игры своих сборных.

Ну или коль так хочется в декабре играть туры РПЛ, а то мало ли у кого-то из клубов кто-то уедет в состав своей сборной, начнется плач Ярославны про неравные условия, скиньте на эти на мой взгляд ненужные перерывы в календаре матчи группового этапа КР, к нему все равно клубы РПЛ с прохладцей относятся, меньше плакать будут, что сложно играть два матча в неделю.

Изменится ситуация, зажжется зеленый свет для выступления сборной в официальных соревнованиях под эгидой УЕФА или АФК или хоть еще кого, собрать сборную недолго, благо все практически мастера пешеходного стиля у ВГК на виду в родном РПЛ и собрать лучших из них на момент Х не велика проблема. В 1992 датчан условно отдыхающих на пляжах в форс мажорном порядке собрали в сборную, а они взяли и Евро выиграли.

Как-то так с моей колокольни.
nubom
nubom
вчера в 11:42
Осталось только согласовать с Семаком и сэкономить на билетах. Всем гуртом поездом из Питера и дело в шляпе!
mpc8ujncjz36
mpc8ujncjz36
вчера в 11:33
Товарищеский матч ничего не значить, если бы организовали турнир было бы интересно
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:13
Ну Генеральный секретарь и наговорил , интересно , что по этому поводу думает Валера и его штаб в сборной - такой плотный график .. уфф.. "вывезут" ли?)))
ОПС
ОПС
вчера в 10:31
Хотеть еще не значит, что это можно будет сделать.Да и зачем об этом говорить раньше времени. Показать, что вот мы работаем. Результат будет и скажите.
Сп62
Сп62
вчера в 10:30
Я ищу смысл жизни всю жизнь.
sova147
sova147
вчера в 10:25
Это прекрасная задумка ждём соглашение
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:05
Ну опять эти шалунишки из РФС что-то придумали !))
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