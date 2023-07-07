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В РФС отреагировали на слова Семака о календаре нового сезона Премьер-Лиги

вчера, 21:32

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который ранее раскритиковал календарь нового сезона РПЛ.

Семак раскритиковал календарь? Календарь очень взвешенный и сбалансированный. Все клубы находятся в равных условиях, насколько это возможно. Все временные слоты, через которые не играют, выверены идентично по отношению ко всем клубам. Там, где есть возможность предоставить недельный цикл, авторы календаря его предоставляют. Есть базовое правило, которое говорит о том, что матч должен начинаться не ранее, чем через 48 часов после окончания предыдущего. Оно соблюдается.

Календарь учитывает все нюансы в отношении всех клубов. Наверное, часть ограничений при составлении календаря со следующего года мы будем отметать. Какие? Например, когда клубы считают более правильным проводить на стадионах концерты в выходные дни, когда проводятся туры, нежели футбольные матчи.

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Все комментарии
Zayniddin Rahimov
Zayniddin Rahimov
сегодня в 06:49
Это по бомжатски,скулить,плакать,недовольство показывать. Ведь Зенит все равно станет чемпионом,Миллер не соврет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:48
Нормальный календарь впервые за столько лет без подлога топам пушечного мяса для разгона и набора формы). На первый взгляд. Что будет дальше увидим.
ДСА
ДСА
сегодня в 05:03
Уж Семаку то точно должно быть всё равно, Зенит должен всех обыгрывать.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:49
Правильно Серёга "врежь" им, "развороши это осиное гнездо", чтобы жизнь "мёдом" не казалась!)))
протон
протон
сегодня в 01:11
Я вот один негодую, чему не доволен Семак. Киньте мне в огород камень, если Зенит не чемпион в предстоящем турнире. Ну что он так ёрзает, как белка в колеснице? Конкурентов увидел? Лучше бы помолчал. Просто Семак решил: если он периодически лучший тренер, а лучших нет, то имеет право выдавать. Семачек, ты прекрасно сам, по сути, знаешь. Возглавь другой клуб - и ты ни о чем.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:57, ред.
Такое впечатление, что генеральный секретарь РФС оправдывается перед клубным тренером. Совсем в РФС потеряли чувство собственного достоинства. И Семак хорош: календарь, видите ли, ему не нравится. Уважающий себя и уверенный в команде тренер плюнул бы на него и даже не обратил внимания. Раньше лили крокодиловые слёзы и стенали на сложный международный календарь - участие в европейских турнирах. И мы порой принимали эти стенания на веру: календарь напряжённый, не обессудьте, если не выдюжим и проиграем заштатному клубу. А сейчас на что ссылаются ? - на неудобный внутренний календарь. Позорники. Эх, Семак, Семак, постыдился бы хоть...
Futurista
Futurista
вчера в 23:35
Семак раскритиковал календарь...так же он был недоволен глобусом...
Naherger
Naherger
вчера в 23:29
Богданыч очень много говорит. Кто-то,а он бы молчал
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:35
Семак бунтует? Дело плохо,кончается его эпоха,неужли снова попа в мыле и не поможет больше Миллер???
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 22:34
Семак дал понять, что все клубы РПЛ равны, но Зенит ровнее других. Кроме того 2 суток перерыва это только для московских клубов 48 часов, а для Зенита это всего 36 часов, не успевают восстановиться. Глупые люди в РФС однако
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:16
Семак чувствует, что это последний его сезон
Сп62
Сп62
вчера в 22:09
Идеального в жизни ничего не бывает. Всегда что-то можно улучшать. Просто, надо остановиться на достигнутом, а потом идти дальше.
sova147
sova147
вчера в 22:03
Раньше этого не было, тренера молчали и.... Работали
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:59
Удар по семаку...)))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:55
Да нормальный календарь составлен...
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