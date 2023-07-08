Семак пожаловался на календарь. Тренер «Зенита» боится остаться без титулов

1688810722

вчера, 13:05

Набросился на бывших начальников.

Семак привычно подстелил соломку

Невероятно везучий тренер часто жалуется на других. У него 5 подряд чемпионских званий, но не слышали от Сергея Богдановича жалоб на слабую конкуренцию. В «Монако» и «Сассуоло» не поедет работать, чтобы доказать тренерский класс. Зато есть претензии к календарю будущего сезона:

Мне немножко непонятно, по какому принципу составляется календарь чемпионата и Кубка. Что касается моего личного мнения, то с точки зрения зрелищности, учитывая размеры нашей страны, гораздо проще играть не через два дня на третий, а через три дня на четвёртый. Все возможности для этого есть. Думаю, все тренеры меня поддержат. Максимум можно сделать две домашних игры через два на третий. Тогда, наверное, можно подготовиться. Учитывая расстояния, два дня с перелётом – это сложно. Думаю, в такой ситуации каждый тренер вынужден расставлять приоритеты. Приходится делать ротацию, ты не можешь поставить сильнейший состав.

В РПЛ подробно объясняли принципы составления календаря. Подключены ученые и программисты. «Зенит» вместе с ЦСКА и «Спартаком» — первый сорт из-за популярности клубов. Семак за три секунды смог бы найти всю информацию. А еще увидел бы собственные высказывания на тему плотности графика:

Нам не мешает плотный график. Есть календарь, мы играем. Да, иногда сложно, но на то у нас и есть команда.

Также «Зенит» выступал в Лиге чемпионов сильнейшим составом через два дня на третий после решающих матчей РПЛ . Теперь еврокубков нет, а жалобы на ветер остались. В новом заявлении желание подстелить соломку в Кубке России? «Зенит» вылетал от «Динамо» и «Алании», Семак боится повторения горького опыта.

У «Зенита» нормальный календарь

15 клубов лиги заметно слабее, чем чемпионы. Даже если бы Семака заставили начать с четырех выездных матчей в Москве, то с учетом статистики личных встреч со столичными клубами в РПЛ , мог проиграть от силы один раз. А затем набрал бы очков в домашних матчах первого круга с аутсайдерами.

Семак жалуется на календарь, поскольку «Зениту» надо в первом туре сыграть против «Пари НН» в гостях. Невероятно грозный соперник, исторический враг. А если без иронии, то после Нижнего Новгорода домашний матч в Кубке с «Ахматом». Вот причина жалоб – Семак боится снова проиграть грозненцам.

Но ведь дальше пять попыток всё исправить, избежать Пути регионов, где нет права на одну ошибку. Ничего еще не случилось – у «Зенита» матч против аутсайдера в гостях, середняка дома и выезд к «Ростову», а наставник уже раскритиковал весь календарь целого сезона. И просит других тренеров поныть.

А в чем смысл, если Суперкубок через неделю? Календарь уже составлен. Телевидение продумало свою сложную сетку вещания. Никто не будет ничего менять только потому, что Семак чего-то не понял. А ситуация предельно простая. «Зениту» достался нормальный рабочий календарь. У того же «Динамо» старт хуже.

Митрофанов подколол бывшего коллегу

Комично выглядит, когда Семак ругает Дюкова и Митрофанова, болельщиков «Зенита». РПЛ тоже не вотчина «Спартака» и ЦСКА , всюду лояльные люди к главе РФС . Но на конфликт интересов Семак ни разу не жаловался. Зато легенда ЦСКА назвал корректными переговоры «Зенита» с Фернандесом.

Митрофанова явно позабавили нападки Семака, бывший начальник не удержался от явной издевки в конце своего заявления:

Календарь взвешенный и сбалансированный. Все временные слоты выверены идентично. Поставили недельный цикл, где это возможно. Соблюдается базовое правило – матч должен начинаться не ранее, чем через 48 часов после окончания предыдущей игры. Календарь учитывает все нюансы. Но отдельные ограничения со следующего года мы будем отметать. Например, когда клубы предпочитают концерты на своих стадионах вместо футбольных туров.

Последняя ремарка – упрек «Зениту», на стадионе которого много разных мероприятий, что повлияло на календарь. Такие же ограничения на всех московских стадионах. В РФС намекнули клубам, что и так позволяют зарабатывать концертами, поэтому их забавляют жалобы на матчи через трое суток, если разрешено играть через 48 часов.

Семак очень боится неожиданного коллапса

Тренера пригласили строить клуб для четвертьфинала ЛЧ или полуфинала ЛЕ . Теперь нет международных нагрузок, но Сергей Богданович запаниковал, поскольку не уверен в «Зените», как раньше. До пятого тура сыграют против «Ростова», «Динамо» и «Спартака». Могут потерять очки, Семак этого боится.

Также опасается, что мятежный Вендел склонит Малкома, Клаудиньо и Барриоса к решению уехать из России. Вот тогда тренеру крышка, ведь Сергей Богданович точно одна из причин чемпионской серии, но не гений, который с никудышным составом собирает титулы. Заявка как раз крутая.

Но если к седьмому туру и матчу против ЦСКА у «Зенита» будет явный недобор очков, то Семак станет нервничать еще сильнее. Причем учтите, что он уже потерял помощника Низелика, а это всегда опасно. Даже невероятный гик Гвардиола потратил время, приспосабливаясь работать без лейтенанта Артеты.

«Зениту» не подсунули легкий календарь, это очевидно. В марте сыграют против «Спартака» на сложном поле в холодную погоду. В концовке три сложных тура, ЦСКА , выезд к «Ахмату» и «Ростов». Но два матча домашние, так что в чём смысл жалоб? Клуб из плей-офф ЛЧ боится группового этапа Кубка России?

При этом не видели заявлений футболистов и тренеров «Зенита», что раз нет еврокубков и огромных доходов от УЕФА , то они согласны на резкое сокращение зарплат, так как зарабатывают намного меньше денег и пропускают доходные матчи в ЛЧ . А зарплаты не в рублях, «Зенит» пострадал из-за курсов валют.

У Семака слабая позиция в дискуссии. Через три дня играют по всему миру. «Зенит» выступает в лиге, где шестнадцать команд. Перелеты это фактор, но не видим четырех сибирских клубов в РПЛ , зато есть четыре выезда «Зенита» в Москву, близко для частного самолета. Раньше вообще в Европу летали.