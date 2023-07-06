Стал известен календарь группового этапа Кубка России сезона 2023/24

Опубликовано расписание группового этапа Кубка России нового сезона. Пока известны конкретные даты и время встреч в первых трёх турах.
Все матчи будут показаны на телеканале «Матч ТВ».
Также стало известно точное расписание первых 7 туров сезона 2023/24 в РПЛ.
Помните там выбирали дорожки (кажется именно их и называли "агон")? На одной нельзя ошибаться, но два вопроса; на другой одна ошибка дозволена, но три вопроса; а на третьей - четыре вопроса, но и ошибаться можно дважды.
Вот теперь, что бы не совсем скучно было играть в группах, футбольные команды превратили в "агонистов")) Еще там был аналог ЭСК пафосно называемый "ареопагом" и картонные медальки, название которых я не помню (ну, без участия в ЕК картонность тоже соблюдена)) И заходило же, раз я помню...хоть и не смотрел)
Помните там выбирали дорожки (кажется именно их и называли "агон")? На одной нельзя ошибаться, но два вопроса; на другой одна ошибка дозволена, но три вопроса; а на третьей - четыре вопроса, но и ошибаться можно дважды.
Вот теперь, что бы не совсем скучно было играть в группах, футбольные команды превратили в "агонистов")) Еще там был аналог ЭСК пафосно называемый "ареопагом" и картонные медальки, название которых я не помню (ну, без участия в ЕК картонность тоже соблюдена)) И заходило же, раз я помню...хоть и не смотрел)