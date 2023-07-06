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Стал известен календарь группового этапа Кубка России сезона 2023/24

вчера, 19:31

Опубликовано расписание группового этапа Кубка России нового сезона. Пока известны конкретные даты и время встреч в первых трёх турах.

Все матчи будут показаны на телеканале «Матч ТВ».

Также стало известно точное расписание первых 7 туров сезона 2023/24 в РПЛ.

Стал известен календарь группового этапа Кубка России сезона 2023/24 Стал известен календарь группового этапа Кубка России сезона 2023/24 Стал известен календарь группового этапа Кубка России сезона 2023/24 Стал известен календарь группового этапа Кубка России сезона 2023/24 Стал известен календарь группового этапа Кубка России сезона 2023/24Стал известен календарь группового этапа Кубка России сезона 2023/24

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 12:04
Полный идиотизм РФС этот новый-старый регламент Кубка!Игры на выбывание-и только!Чиновники-ворьё!
ОПС
ОПС
сегодня в 01:02
Ну и зачем? Как то неинтересно. В смысле, не очень.
lotsman
lotsman
вчера в 22:07
Все группы одинаковы. Результаты могут быть непредсказуемыми.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 21:05
Турнир составлен гениями так, что 80% игр группового этапа можно приравнять к товарищеским)))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:09
Арабский Календарь нужен - там интересно
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:48
Я вспомнил, что мне это напоминает! Передачу "Умники и умницы"))
Помните там выбирали дорожки (кажется именно их и называли "агон")? На одной нельзя ошибаться, но два вопроса; на другой одна ошибка дозволена, но три вопроса; а на третьей - четыре вопроса, но и ошибаться можно дважды.

Вот теперь, что бы не совсем скучно было играть в группах, футбольные команды превратили в "агонистов")) Еще там был аналог ЭСК пафосно называемый "ареопагом" и картонные медальки, название которых я не помню (ну, без участия в ЕК картонность тоже соблюдена)) И заходило же, раз я помню...хоть и не смотрел)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:41
Пока это не особо интересно.
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