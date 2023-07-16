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Алексей Миранчук может перейти в «Салернитану»

вчера, 19:23

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Салернитану».

Команда из Бергамо не готова продать россиянина менее чем за 9-10 млн евро. Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини хочет посмотреть на Миранчука на тренировках, чтобы определиться с будущим игрока.

Также «Аталанта» рассматривает вариант продления контракта с россиянином, чтобы после отдать его в аренду. Желание арендовать Миранчука изъявила «Салернитана», которая уже контактировала с командой из Бергамо.

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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 10:52
Ну Диа не сам же эти голы делал из ничего. А тот же Удинезе просто плох был, начиная с октября прошлого года. Ещё неизвестно, что с ними будет в следующем сезоне.
A.S.A
A.S.A ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 10:44
Да, возможно они забили больше, но это всего лишь потомк, что нападающий Диа просто вошел в белую полосу))) и вроде как уже покинет команду, т.к был в аренде, да и прибавили они только после назначения Соузы....
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 10:24
В Салернитане, если что, у Миранчука руки, т.е. ноги будут абсолютно развязаны.
Стилистический не подходит? Это очень сомнительно. Клуб из Салерно даже забил больше Торино и Удинезе. Да, с ними придётся бороться только за выживание.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:14
Перепитии судьбы и карьеры. Играл - играл в "Аталанте", забивал прекрасные мячи, хвалебные отзывы, партнёры ему рады, как, кстати, и мы за него и... вот те раз - не нужен.
112910415
112910415
сегодня в 05:31
не особо ценный вариант
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 22:52
Нормально, всяко лучше, чем у гаспера на скамейке сидеть
Гор Тищенко
Гор Тищенко
вчера в 22:26
Я чё то не пойму а где результаты ФНЛ?все ниочемные европейские показали а наших нет.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:53
Молодец Алексей,что не возвращается,а играет за рубежом,ксожалению,но серия А пока выше уровнем рпл!!! Я бы на его месте,так же поступил,вернуться всегда можно!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:24, ред.
Нет, не нужна Салернитана Алексею. Да, это возможность получать больше игровых минут, но эта команда стилестически вообще не подходи Миранчуку!!! Условные Торино, Болонья или Удине это еще более-менее нормальные варианты, но не Салернитана.

Вообще, возможно кто-то меня осудит, но отличным вариантом для Миранчука был бы переход в вылетевшую Сампдорию! Пирло в турецком клубе ставил атакующий футбол и его команда всегда играла в результативный футбол, если тоже самое он будет практиковать в Сампе, то это идеальный вариант для Леши, можно даже снизить запросы по з/п, да и у самого Пирло можно будет многому научиться.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:48
супер блин звезда РПЛ
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 20:22
Совсем ушёл вниз
truffagldino
truffagldino
вчера в 19:53
Если будет аренда, вероятнее всего Торино.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:32
Да уже хоть куда-то пристройся !)
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