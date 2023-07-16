Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Салернитану».
Команда из Бергамо не готова продать россиянина менее чем за 9-10 млн евро. Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини хочет посмотреть на Миранчука на тренировках, чтобы определиться с будущим игрока.
Также «Аталанта» рассматривает вариант продления контракта с россиянином, чтобы после отдать его в аренду. Желание арендовать Миранчука изъявила «Салернитана», которая уже контактировала с командой из Бергамо.
Вообще, возможно кто-то меня осудит, но отличным вариантом для Миранчука был бы переход в вылетевшую Сампдорию! Пирло в турецком клубе ставил атакующий футбол и его команда всегда играла в результативный футбол, если тоже самое он будет практиковать в Сампе, то это идеальный вариант для Леши, можно даже снизить запросы по з/п, да и у самого Пирло можно будет многому научиться.
Вообще, возможно кто-то меня осудит, но отличным вариантом для Миранчука был бы переход в вылетевшую Сампдорию! Пирло в турецком клубе ставил атакующий футбол и его команда всегда играла в результативный футбол, если тоже самое он будет практиковать в Сампе, то это идеальный вариант для Леши, можно даже снизить запросы по з/п, да и у самого Пирло можно будет многому научиться.