Алексей Миранчук может перейти в «Салернитану»

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вчера, 19:23

Полузащитник «Аталанты» может перейти в «Салернитану».

Команда из Бергамо не готова продать россиянина менее чем за 9-10 млн евро. Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини хочет посмотреть на Миранчука на тренировках, чтобы определиться с будущим игрока.

Также «Аталанта» рассматривает вариант продления контракта с россиянином, чтобы после отдать его в аренду. Желание арендовать Миранчука изъявила «Салернитана», которая уже контактировала с командой из Бергамо.