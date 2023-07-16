«Лестер» хочет арендовать полузащитника «Челси»

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вчера, 18:29

Полузащитник «Челси» может отправиться в аренду в «Лестер».

«Лисы», которые проведут сезон 2023/24 в Чемпионшипе, намерены арендовать итальянца.

Казадеи перешёл в «Челси» из «Интера» за 15 млн евро летом прошлого года.