«Лестер» хочет арендовать полузащитника «Челси»

Полузащитник «Челси» Чезаре Казадеи может отправиться в аренду в «Лестер».
«Лисы», которые проведут сезон 2023/24 в Чемпионшипе, намерены арендовать итальянца.
Казадеи перешёл в «Челси» из «Интера» за 15 млн евро летом прошлого года.
Полузащитник «Челси» Чезаре Казадеи может отправиться в аренду в «Лестер».
«Лисы», которые проведут сезон 2023/24 в Чемпионшипе, намерены арендовать итальянца.
Казадеи перешёл в «Челси» из «Интера» за 15 млн евро летом прошлого года.
Безусловно Чезаре талантище, и проходивший не так давно молодежный ЧМ подтвердил это. Чезаре забил 7 мячей на турнире, был признан лучшим игроком турнира и получил золотой мяч турнира. Вообще Чезаре умеет все в полузащите, и отобрать мяч, и верховую борьбу вести (рост 185 см позволяет это делать), и разгонять атаки, и сам же их завершать.
Получит ли он свой шанс в Челси пока не известно, но, на мой взгляд, аренда в
Лестер может стать определяющей для игрока, проявит себя в суровых реалиях шипа - должен получить шанс от Поча, а если нет, то лучше уходить и возвращаться в Италию. Возвращение в Интер, как по мне самое то. Думаю, центр поля в лице Барелы, Фратези, и Казадей был бы шикарен.
Безусловно Чезаре талантище, и проходивший не так давно молодежный ЧМ подтвердил это. Чезаре забил 7 мячей на турнире, был признан лучшим игроком турнира и получил золотой мяч турнира. Вообще Чезаре умеет все в полузащите, и отобрать мяч, и верховую борьбу вести (рост 185 см позволяет это делать), и разгонять атаки, и сам же их завершать.
Получит ли он свой шанс в Челси пока не известно, но, на мой взгляд, аренда в
Лестер может стать определяющей для игрока, проявит себя в суровых реалиях шипа - должен получить шанс от Поча, а если нет, то лучше уходить и возвращаться в Италию. Возвращение в Интер, как по мне самое то. Думаю, центр поля в лице Барелы, Фратези, и Казадей был бы шикарен.