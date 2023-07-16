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«Лестер» хочет арендовать полузащитника «Челси»

вчера, 18:29

Полузащитник «Челси» Чезаре Казадеи может отправиться в аренду в «Лестер».

«Лисы», которые проведут сезон 2023/24 в Чемпионшипе, намерены арендовать итальянца.

Казадеи перешёл в «Челси» из «Интера» за 15 млн евро летом прошлого года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:17
Если брать итальянские команды, то вернуться в родной Интер. Думаю в том стиле, который проповедует Индзаги, Чезаре раскоется еще лучше. Если же не брать топ клубы, то как вариант Сассуоло, там так де играют в атакующий футбол, и доверяют молодым игрокам
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:05
Как считаете, куда ему стоит перейти если брать итальянские команды?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:04
Рановато ушёл. Но возможно сможет закрепиться в Лестер Сити и помочь клубу на его пути к возвращению в высшую лигу.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ hаrut (раскрыть)
вчера в 22:03
Иногда даже в таком возрасте лучше быть запасным. Но в целом конечно и игровая практика важна.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:39, ред.
На мой взгляд, Чезаре совершил ошибку,когда покинул Интер и перешел в Челси погнавшись за большим рублем.

Безусловно Чезаре талантище, и проходивший не так давно молодежный ЧМ подтвердил это. Чезаре забил 7 мячей на турнире, был признан лучшим игроком турнира и получил золотой мяч турнира. Вообще Чезаре умеет все в полузащите, и отобрать мяч, и верховую борьбу вести (рост 185 см позволяет это делать), и разгонять атаки, и сам же их завершать.

Получит ли он свой шанс в Челси пока не известно, но, на мой взгляд, аренда в
Лестер может стать определяющей для игрока, проявит себя в суровых реалиях шипа - должен получить шанс от Поча, а если нет, то лучше уходить и возвращаться в Италию. Возвращение в Интер, как по мне самое то. Думаю, центр поля в лице Барелы, Фратези, и Казадей был бы шикарен.
hаrut
hаrut
вчера в 18:31
Ну если в основе Челси ему нет места, то пусть идет играть в аренду. Нечего на лавочке сидеть в таком возрасте.
Гость
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