ПСЖ готов купить Влаховича за 90 миллионов евро

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вчера, 11:09

Нападающий имеет шансы перейти из «Ювентуса» в ПСЖ .

Парижане намерены предложить за футболиста 90 миллионов евро вместе с бонусами. Парижский клуб собирается подписать с сербом долгосрочный договор с зарплатой около 9 миллионов евро за сезон. Влахович готов перейти в стан ПСЖ .