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ПСЖ готов купить Влаховича за 90 миллионов евро

вчера, 11:09

Нападающий Душан Влахович имеет шансы перейти из «Ювентуса» в ПСЖ.

Парижане намерены предложить за футболиста 90 миллионов евро вместе с бонусами. Парижский клуб собирается подписать с сербом долгосрочный договор с зарплатой около 9 миллионов евро за сезон. Влахович готов перейти в стан ПСЖ.

Ранее стало известно, что Пари Сен-Жермен подпишет полузащитника ПСВ.

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 08:04
Мне нравится Влахович,но при Аллегри ему нет развития,лучше уж в Арсенал перешёл,там раскрылся бы.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:05
Он им самим ещё пригодится.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 14:55, ред.
Деньги,конечно хорошо!! Но не все измеряется деньгами, у нас наверно точно.

Если это правда, что его хочет купить ПСЖ,то перед игроком встанет дилема - гробить карьеру или хорошо заработать??!! Тут вот в чем дело!! просто в Юве есть два напа, я считаю хорошего, топ уровня, это Влахович и Кьеза, эти ребята универсалы уникальные, умны, особенно для стиля Аллегри, им обоим нужен атакующий футбол, с прессингом, но это не тот футбол что прививает тренер туринцев, этот автобус!! Вот поэтому игрок может угробить свою карьеру!!

Да он просто под руководством Аллегри деградирует и все, он банально не получит того развития!! О деградации можно было сказать и во франции, в ПСЖ, но пришел Луис Энрике, это системный, строгий, уважаемый многими звездами тренер, который имеет среди них авторитет, в отличии от Почетино и Гальтье, человек который в коем веке может навести там порядок!!! Ну и последнее, конечно там Влахович может хорошо заработать!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:06
Приличная деньга. надо продавать.
Köln
Köln
вчера в 11:39
Думаю Ювентус устроит предложение ПСЖ!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:31
Ха такую сумму ПСЖ пожалуй убедит продавца.
Гость
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