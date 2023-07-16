ПСЖ готов купить Влаховича за 90 миллионов евро

Нападающий Душан Влахович имеет шансы перейти из «Ювентуса» в ПСЖ.
Парижане намерены предложить за футболиста 90 миллионов евро вместе с бонусами. Парижский клуб собирается подписать с сербом долгосрочный договор с зарплатой около 9 миллионов евро за сезон. Влахович готов перейти в стан ПСЖ.
Ранее стало известно, что Пари Сен-Жермен подпишет полузащитника ПСВ.
Если это правда, что его хочет купить ПСЖ,то перед игроком встанет дилема - гробить карьеру или хорошо заработать??!! Тут вот в чем дело!! просто в Юве есть два напа, я считаю хорошего, топ уровня, это Влахович и Кьеза, эти ребята универсалы уникальные, умны, особенно для стиля Аллегри, им обоим нужен атакующий футбол, с прессингом, но это не тот футбол что прививает тренер туринцев, этот автобус!! Вот поэтому игрок может угробить свою карьеру!!
Да он просто под руководством Аллегри деградирует и все, он банально не получит того развития!! О деградации можно было сказать и во франции, в ПСЖ, но пришел Луис Энрике, это системный, строгий, уважаемый многими звездами тренер, который имеет среди них авторитет, в отличии от Почетино и Гальтье, человек который в коем веке может навести там порядок!!! Ну и последнее, конечно там Влахович может хорошо заработать!!!
Если это правда, что его хочет купить ПСЖ,то перед игроком встанет дилема - гробить карьеру или хорошо заработать??!! Тут вот в чем дело!! просто в Юве есть два напа, я считаю хорошего, топ уровня, это Влахович и Кьеза, эти ребята универсалы уникальные, умны, особенно для стиля Аллегри, им обоим нужен атакующий футбол, с прессингом, но это не тот футбол что прививает тренер туринцев, этот автобус!! Вот поэтому игрок может угробить свою карьеру!!
Да он просто под руководством Аллегри деградирует и все, он банально не получит того развития!! О деградации можно было сказать и во франции, в ПСЖ, но пришел Луис Энрике, это системный, строгий, уважаемый многими звездами тренер, который имеет среди них авторитет, в отличии от Почетино и Гальтье, человек который в коем веке может навести там порядок!!! Ну и последнее, конечно там Влахович может хорошо заработать!!!