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Гвардиола ответил на вопрос о возможных трансферах «Манчестер Сити»

сегодня, 13:19

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможных трансферах клуба.

Думаю, многое может произойти. Не могу ответить...

Уокер? Я хочу лучшего для своих игроков, мы общались с Кайлом, все в порядке. Посмотрим, что будет дальше.

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Все комментарии
Автор 13
Автор 13 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 14:39
    Elliada
    Elliada ответ Автор 13 (раскрыть)
    сегодня в 14:26
    У Сити не самый дорогой состав в мире. На 1-м месте Арсенал с составом 1,21 млрд, Сити на 2-м с составом 1,18 млрд. Чего добился Сити, а чего Арсенал?
    Автор 13
    Автор 13
    сегодня в 14:10, ред.
    "Еще лярд. Еще один состав. Еще 10 лет. И - второй ушастый. Но это неточно. "
    Гость
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