Гвардиола ответил на вопрос о возможных трансферах «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о возможных трансферах клуба.

Думаю, многое может произойти. Не могу ответить...

Уокер? Я хочу лучшего для своих игроков, мы общались с Кайлом, все в порядке. Посмотрим, что будет дальше.