Гвардиола ответил на вопрос о возможных трансферах «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможных трансферах клуба.
Думаю, многое может произойти. Не могу ответить...
Уокер? Я хочу лучшего для своих игроков, мы общались с Кайлом, все в порядке. Посмотрим, что будет дальше.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможных трансферах клуба.
Думаю, многое может произойти. Не могу ответить...
Уокер? Я хочу лучшего для своих игроков, мы общались с Кайлом, все в порядке. Посмотрим, что будет дальше.
А Арсенал так-то команда с историей, а не шейховская выскочка.
А Арсенал так-то команда с историей, а не шейховская выскочка.