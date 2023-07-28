Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Кордоба ответил на вопрос о своём будущем

Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:48, ред.
На сегодня лучший центральный нападающий РПЛ. Если уходить, то только в Зенит.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:53
Как говориться совет вам, да любовь!
И пусть ваш союз с Краснодаром будет долгим, пока выгодное предложение другого клуба не разлучит вас!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:48
Красавчик паренёк. Респект тебе и Удачи с Быками !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 