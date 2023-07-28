Кордоба ответил на вопрос о своём будущем

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба дал комментарий на тему своего будущего.
Мое будущее? Я остаюсь в «Краснодаре». Хочу играть здесь.
Ранее голкипер «быков» ответил на подобный вопрос.
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба дал комментарий на тему своего будущего.
Мое будущее? Я остаюсь в «Краснодаре». Хочу играть здесь.
Ранее голкипер «быков» ответил на подобный вопрос.
И пусть ваш союз с Краснодаром будет долгим, пока выгодное предложение другого клуба не разлучит вас!!!
И пусть ваш союз с Краснодаром будет долгим, пока выгодное предложение другого клуба не разлучит вас!!!