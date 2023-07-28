Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Генеральный директор «Спартака» ответил на вопрос о трансферах клуба

вчера, 09:56

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал комментарий касательно слухов о трансферах клуба.

Закрыт ли вопрос с Санчесом? Я не хочу комментировать конкретные фамилии и переговоры. Пока не подписали какое‑то соглашение — не хочу комментировать. Наш подход с точки зрения трансферов на данный момент: есть состав, которым мы довольны, если есть игрок, способный нас усилить — мы рассмотрим вариант. Если вариант не на усиление — мы не будем рассматривать.

90% слухов, которые я читаю — выдумки, домыслы, агентские игры. Думаю, что сделал ошибку, что комментировал даже трансфер Эраковича.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Спартак» отказался от трансфера защитника «Олимпиакоса»
Вчера, 22:29
В «Динамо» подтвердили, что «Лион» интересуется Сазоновым
Вчера, 21:29
Стало известно, почему нападающий «Спортинга» не перешёл в ЦСКА
Вчера, 17:06
Чернов: «Окажусь ли в ЦСКА или „Зените“? Зависит от предложения»
Вчера, 15:40
Кордоба ответил на вопрос о своём будущем
Вчера, 14:18
Агент Нестора оценил слухи о переходе игрока в «Зенит»
Вчера, 13:12
Сортировать
Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 15:09
нужен один точный трансфер ЦЗ
7g5eyq7bztfd
7g5eyq7bztfd
вчера в 14:28
В общем, очередная трёпка языком.
3f2mvpmdu86p
3f2mvpmdu86p
вчера в 14:27
Если есть игрок, способный нас усилить — мы рассмотрим вариант.
Если вариант не на усиление — мы не будем рассматривать.

Сразу видно интеллект гендира...
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:56
Малышев дал комментарий, в котором дважды сказал - "я не хочу комментировать" и один о том, что сделал ошибку когда комментировал конкретный случай. Вопрос - может проще было сказать , что всё сами узнаете в своё время, когда закроется трансферное окно? Или ещё проще -"no comments".
drug01
drug01
вчера в 10:42
Планы Спартака обширные, большие изменения в подборе игроков, это большая работа!
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:28
У мяса и так 2 состава, скамейку усилять?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 