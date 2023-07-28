Генеральный директор «Спартака» ответил на вопрос о трансферах клуба

Генеральный директор «Спартака» дал комментарий касательно слухов о трансферах клуба.

Закрыт ли вопрос с Санчесом? Я не хочу комментировать конкретные фамилии и переговоры. Пока не подписали какое‑то соглашение — не хочу комментировать. Наш подход с точки зрения трансферов на данный момент: есть состав, которым мы довольны, если есть игрок, способный нас усилить — мы рассмотрим вариант. Если вариант не на усиление — мы не будем рассматривать.

90% слухов, которые я читаю — выдумки, домыслы, агентские игры. Думаю, что сделал ошибку, что комментировал даже трансфер Эраковича.