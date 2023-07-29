«Крылья Советов» избежали поражения в матче Премьер-Лиги с «Динамо»

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вчера, 17:01

«Крылья Советов» и «Динамо» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ (3:3).

Арсен Захарян вывел гостей вперед на 8-й минуте. Константин Тюкавин удвоил преимущество команды на 30-й. Фернандо Костанса на 35-й забил первый гол хозяев в этой игре, а на 39-й минуте Федор Смолов вновь увеличил преимущество москвичей. Гленн Бейл на 74-й минуте сократил отставание самарцев, а итоговый счет установил Бенхамин Гарре на 90+1-й, реализовав пенальти.

После поединка «Крылья Советов» идут на 1-м месте в таблице (4 очка), «Динамо» расположилось на 10-й строчке (1 пункт).