«Крылья Советов» и «Динамо» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ (3:3).
Арсен Захарян вывел гостей вперед на 8-й минуте. Константин Тюкавин удвоил преимущество команды на 30-й. Фернандо Костанса на 35-й забил первый гол хозяев в этой игре, а на 39-й минуте Федор Смолов вновь увеличил преимущество москвичей. Гленн Бейл на 74-й минуте сократил отставание самарцев, а итоговый счет установил Бенхамин Гарре на 90+1-й, реализовав пенальти.
После поединка «Крылья Советов» идут на 1-м месте в таблице (4 очка), «Динамо» расположилось на 10-й строчке (1 пункт).
Даже, такой незаурядный Мастер, как О.В.Долматов, много лет игравший волнореза, никогда навигатором не был. Навигатором, или диспетчером- был А.И.Максименков, который вел игру команды- один и техничнейших игроков советского футбола!!!!!!!
Генич неплохо разбирается в футболе, но другой раз заходится...
Даже, такой незаурядный Мастер, как О.В.Долматов, много лет игравший волнореза, никогда навигатором не был. Навигатором, или диспетчером- был А.И.Максименков, который вел игру команды- один и техничнейших игроков советского футбола!!!!!!!
Генич неплохо разбирается в футболе, но другой раз заходится...