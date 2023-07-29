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«Крылья Советов» избежали поражения в матче Премьер-Лиги с «Динамо»

вчера, 17:01
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)3 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Крылья Советов» и «Динамо» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ (3:3).

Арсен Захарян вывел гостей вперед на 8-й минуте. Константин Тюкавин удвоил преимущество команды на 30-й. Фернандо Костанса на 35-й забил первый гол хозяев в этой игре, а на 39-й минуте Федор Смолов вновь увеличил преимущество москвичей. Гленн Бейл на 74-й минуте сократил отставание самарцев, а итоговый счет установил Бенхамин Гарре на 90+1-й, реализовав пенальти.

После поединка «Крылья Советов» идут на 1-м месте в таблице (4 очка), «Динамо» расположилось на 10-й строчке (1 пункт).

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:40
Крылья респект!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Прокурор тайги (раскрыть)
вчера в 21:38
ТовариЧЪ Прокурору поверим!)
112910415
112910415
вчера в 19:06
Характер сильнее у Крыльев!
Mdtrgft33
Mdtrgft33
вчера в 19:05
Молодцы КС !!!
Динамо отскочило ..
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:02
Ваня, Приветище и Салютище- Дружище Дорогой!!!!!
Ваня, Фомин, вероятно и свалили бы к шварцу, но вот беда- адреса не знает. Причина известна...

Ну, а, если о серьезном, то представь себе, Дружище, какого, было Славише, работать- с Маричалем, Дасой или Фоминым... Про Фернандеса отдельная тема.
Capral
Capral
вчера в 18:37, ред.
Насмешил Генич, назвав опорника навигатором. В советском футболе, опорник назывался красивым и громким словом- "Волнорез", то-есть, человек- первым у своей штрафной встечающий соперника. И если уж, по мнению Генича, опорник это- навигатор, то кто же тогда диспетчер?

Даже, такой незаурядный Мастер, как О.В.Долматов, много лет игравший волнореза, никогда навигатором не был. Навигатором, или диспетчером- был А.И.Максименков, который вел игру команды- один и техничнейших игроков советского футбола!!!!!!!

Генич неплохо разбирается в футболе, но другой раз заходится...
NbKA555
NbKA555
вчера в 18:36
Крыльев с ничьей!Динамо отдали победу за так
...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:33
Интересный получился матч,Крылышки молодцы,хорошо сыграли !
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 18:19
Некоторые комментаторы комментируют так,будто всю жизнь занимались футболом,ты говори то,что происходит, а не то что должны были сделать. Динамо очень хорошо сыграло,то что делает Фомин.....такие вещи делают либо специально, либо от бешеного прессинга.Ну как можно вот такие вещи делать, и в первом матче также было, мысленно этот парень не на поле,и точно не в Динамо,итог 6 голов после двух матчей. Крылья молодцы,нашли силы,они должны быть в начале сезона, и немного удачу.Ну в защита первом тайме...проходной двор, по другому не скажешь.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:18
Хоть и по бороде ставка, но за Осинкина и Ко рад. Как и за предварительное первое место, пока. Ничья равная победе. Динамо сами с усами. За что и поплатились.
1viking17
1viking17
вчера в 18:14
Красавцы!!! Молодцы Крылья!!! Не дали себя обыграть даже с продажным судейком
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:41
Не проиграли фк " Крылья Советов " - уже ХОРОШО!!!
Прокурор тайги
Прокурор тайги
вчера в 17:34
Осинькин - тот случай, когда большое пузо не мешает продуктивно думать башкой! ))
Ну И Гарре с Бейлом молодцы конечно.
Ещё Витюгов у Крыльев понравился, полезен.
баск
баск
вчера в 17:30
Ожили, начали понимать тренера, почувствовали мяч и друг друга..
Опять много игры в касание впереди, это очень здОрово.
Благодаря этому появились моменты, довольно много, пошли голы.

Снова выход Ласкальта в опорку, и снова удачно, парень прям вторую молодость обретает на этой позиции и решает там вопросы- хорошо читает игру, много перехватов, разгоняет атаки и вполне органично к ним подключается.

Нормально отработал верх Бальбо, наберёт в ходе игр форму и впереди при стандартах себя тоже проявит, никуда не денется.
Хорошо смотрелся Маричаль, чувствовал себя уверенно, много разряжал эпизоды, вливается потихоньку в команду, даст бог ещё всё образуется с ним.

При уверенно работающем Лаксальте немного разгрузился Захарян и отметился результативными действиями.
Даже Фомин, несмотря на свой косяк, понемногу задышал.

Впрочем, всё это касается только первого тайма..
Второй провели настолько же безобразно, насколько хорош был первый.

Отдали мяч, даже при редких перехватах он не держался, проиграли много единоборств, подборов вообще не было, до атакующего конструктива дело просто не доходило- команда будто пропала с поля, организованно отбыв
в буфет (кроме центрдефов и Ласкальта).

Устали на жаре?
Возможно, но самарские-то не устали.
Весь тайм нагнетали давление, голы назревали и они состоялись.
За Самару приходится признать, что воля у неё суперская, такой матч спасти..

А у нас продолжают проявляться неплохие игровые намётки, но пока забываем, что матч длится 90 минут, а не 45..))

Из тактических моментов только одного не могу пока понять- одна из фишек Лички состоит в требовании выходить в атаку, а также разбивать прессинг соперника исключительно через короткий пас..
Что будет с этим дальше- увидим, пока же от таких упражнений только привозы (Фернандеса в прошлый раз и Фомина сегодня).

По первым двум турам у нас норма пропущенных за игру- три мяча.
Кучерявенько, однако..
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:27
Послушать комментатора, то во всем Виноват Личка, не сделал вовремя соответствующие замены. Может быть, но если разобраться, кто в заявке на матч, кем усиливать игру, Лесовым, Макаровым, или Гагнидзе? У Марцела левый крайний защитник сейчас играет опорника и надо признать отлично играет, сегодня Лаксальт, на мой взгляд, был лучшим на поле у динамовцев. Худшим - уже в котором матче Фомин. Похоже, что он до сих пор тоскует по шварцу, и если так, то пусть валит из команды на все четыре стороны. Личка правильно сделал. что лишил его капитанской повязки. Но балл из Самары после двух поражений всё же плюс, хотя очень обидно терять победу в конце матча. Нужно срочно усиление потому, как в следующем туре в Питере на поле будет ещё жарче, но не по погоде. Болейте за своих, не против чужих!
nubom
nubom
вчера в 17:21
Про эксперимент Лички с уверенностью можно сказать: намазывать уже можно…
Храневец
Храневец ответ smiliel (раскрыть)
вчера в 17:21
Топовый тренер пойдет работать только в топовый клуб или за ОЧЕНЬ большие деньги в клуб как Динамо . Если такие деньги у ВТБ не знаю . И не забывайте для ФИФА И УЕФА мы страна изгой !
Gotlib
Gotlib ответ smiliel (раскрыть)
вчера в 17:20
Ося переиграл Личку. А Черчес уже был в Динамо и имел звëздный состав, но выше 4 места не поднялся.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:09
Ураганный матч. Гаррет лучший, Крылья перевернули матч...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:08
Если первый тайм условно за Динамо, условно - ведь Крылья не сидели автобусом, они играли вторым номером, но не закрывались, то второй тайм Динамо провалило на все сто, на двести процентов и на два безответных мяча. Как будто играли две разные команды. Комментаторы винили "замены Лички", но началось это до замен. Я прогнозировал ничью - получите, распишитесь. Результат, наверное, по игре. Учитывая проблемы со скамейкой у Крыльев, они могут гордиться камбэком и положительным результатам. Динамо, игравшее во втором тайме - это просто аминь, в ПерДив. Динамо, игравшее в первом тайме еще можно спасти
smiliel
smiliel
вчера в 17:08
В общем Личка не тренер для Динамо! Руководство срочно надо искать топового тренера. Провалить такой матч? Это надо умудриться! Впору Черчесова опять приглашать.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 17:07
Дааа... весёлая была встреча, а я с сантехникой, ну вы понимаете, что делал. В повторе гляну.
Mozhay
Mozhay
вчера в 17:06
Хорошо играли КС, Динамо просто поражает, всё за границу собираются, ну-ну.
cska1948
cska1948
вчера в 17:05
Генич говорит о вопросах к Личке. А какие к нему вопросы, еси то Бальбуэна, то Фомин выкладывают мяч как на блюдечке сопернику?
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