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Дебютный гол Бонгонды помог «Спартаку» в большинстве обыграть «Краснодар»

сегодня, 22:06
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Краснодар» проиграл «Спартаку» (1:2) в матче 1-го тура Кубка России.

На 21-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. На 44-й минуте хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян получил прямую красную карточку. На 67-й минуте нападающий «Спартака» Тео Бонгонда удвоил преимущество «красно-белых», забив дебютный гол за московский клуб. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Краснодара» Кади сократил отставание своей команды.

Следующий матч в Кубке России «Краснодар» проведёт против «Динамо». «Спартак» сыграет с «Пари НН».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Hypnoz (раскрыть)
сегодня в 22:59, ред.
Особенно давний, если вспомнить два разгрома 0:4 от Каснодара в сезонах 2014 и 2015гг.
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 22:55
Краснодар - давний клиент Спартака !
За адекватность
За адекватность ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 22:55
Что есть, то есть. Лично меня игра в меньшинстве "Краснодара" тоже расстроила, но я не уверен, что "Спартак" лишившись своего лидера, условно Промеса, вышел бы на второй тайм в меньшинстве, проигрывая 0-1, и порвал бы "Краснодар" в клочья. Но спорить не стану, ибо первый тайм не видел.
За адекватность
За адекватность ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 22:42
Приветствую уважаемый! Квитаться ( ну или меряться детородными органами нужно в сильнейших составах), как по мне. Но интригу в группе Ваш любимый клуб задал. в любом случае до решающих матчей далеко, всем клубам удачи.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:41
Бонгонда ещё Акинфеева не пробовал
Просто пенсионер
Просто пенсионер
сегодня в 22:38
Начало сезона... У спартачей эйфория... Дежа вю.
Capral
Capral
сегодня в 22:34
Грубейшее и глупейшее нарушение правил отставили "быков" без главного "пастуха" и команда превратилась в стадо. С первых минут игры Сперцян был неоднозначно и неадекватно заряжен на борьбу. В каждом его движении чувствовался нездоровый нерв, раздражительность, что в итоге закончилось абсолютно справедливым удалением. Играя в меньшинстве, Краснодар прижался к воротам, что и понятно, но даже в этом качестве, потеря игрока, раз за разом сказывалась и Спартак не давая сопернику поднять головы наносил опаснейшие удары по воротам соперника, один из которых закончился вторым голом. Всё по делу. Но Спартак не был бы Спартаком, если бы в очередной раз не устроил неразбериху у своих ворот в конце матча... Один гол хозяева отыграли, на второй не хватило ни времени, ни сил. Да и справедливости ради надо отметить- не наиграли быки, даже на ничью. Особый респект Зобнину, чья вдохновенная, поэтическая, романтическая игра- заставляет аплодировать ему стоя!!! Давно не приходилось видеть такого Зобнина!!! Вобщем, Спартак- с заслуженной победой!!! Приятно видеть- атакующий Спартак!!!

Игра Краснодара, всё больше и больше напоминает игру тбилисского Динамо советского времени, когда техничная команда, с великолепными исполнителями, игравшая в техничный, комбинационный футбол не умела держать удар. Стоило было команде попасть в трудную ситуацию, как футболисты тут же опускали руки в нежелании бороться до конца... Даже не припомню, когда, Краснодар играл так грубо как сегодня. Но, одно радует- с нами, главный дирижёр Краснодара играть не будет. Поможет это нам или нет- посмотрим...

Всем Добра!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:32
Добрый.
Да, видимо ошибочно. Снял.
Лёха1984_
Лёха1984_
сегодня в 22:29
Свиней с победой, а быкам не расстраиваться!
За адекватность
За адекватность ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 22:28
Приветствую уважаемый! Мы пока на Урале не сильно горим. Но с учетом того, что с 1 августа убываю в отпуск, и уже билеты куплены и гостиница забронирована в Ваших краях на третью декаду месяца, надеюсь успеть "погореть" не фигурально...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 22:28
Сперцян "красная", значит с нами игру пропустит. За поржение в первом туре регулсрки надо поквитаться.
makkie
makkie
сегодня в 22:27
Всех с викторией, КБ!

Очень уверенная победа Спартака (по игре, а не по счёту).
Ну и давненько я не видел такой беззубый Краснодар. Во втором тайме просто встали у штрафной и отбивались. Понятно, что удаление Сперцяна сказалось на характере матча, но чтоб вот так вот сушить игру... не похоже это не играющий Краснодар.

А Спартак, наоборот, показал и желание и настрой. Понравилась игра новичка Бонгонды. Лез вперёд, обострял, искал варианты в атаке. Ну и был вознаграждён голом. Молодец, так держать!
Futurista
Futurista
сегодня в 22:25
Добрый вечер. Премод случайный или заслужил?...
Futurista
Futurista
сегодня в 22:21
С победой Спартак!...
TheBoLt
TheBoLt ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 22:17
"Горим", кстати, не фигура речи. +38 сегодня в тени, высокая влажность. выходишь на улицу и уже футболка мокрая. На солнце все 50, если не 60. Очень душно. В такие моменты игру надо переносить на 21:45, все бы всё поняли
abuefftagir
abuefftagir
сегодня в 22:16
Мои поздравления лучшему клубу России, хорошая игра, Сперцян показал чтобы его не купили...иначе как объяснить. Максимееко и Хлусевич чудят,это хорошему не приведёт.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:14, ред.
Успел на второй тайм. Как оказалось в меньшинстве и горим 0-1 ( прошу прощения у настоящих болельщиков "быков" за фамильярность в виде "горим" ибо я только лицо симпатизирующее клубу). В пустую голову пришла ассоциация. Но те с Пиренейского полуострова отмахнулись от неудачно сложившегося первого тайма и во втором все решили. У нас в РПЛ увы и ах удаление практически смертный приговор, ну и естественно возможность судей обвинить во всех смертных грехах. Ну это как обычно лирика, удивило другое ( с сайта составы взял), почему молодежи в запасе окромя Гайворонского в заявке нет ( может на сайте ошибка), где ее обкатывать, как не в КР подобного формата? После 0-2 нужно было максимально выпускать молодых на замену, какая разница какой будет уже результат, пусть опыта набираются, благо формат турнира позволяет ( а их видимо в заявке нет, как минимум на этот матч). Даже с учетом того, что в концовке чуть на лотерею не вывезли. А так, глядя на формат турнира обоим клубам выхода в следующий раунд. Как обычно личное мнение.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 22:14
С победой, Спартак. Заслуженно. Но, надо признать, концовка заставила нервничать красно-белых. пропущенный гол и упущенный Кордобой голевой момент - повод задуматься, не доиграли до конца. А на Краснодар после удаления было обидно смотреть. Была десятиминутка, когда они за центр поля не могли выйти, но хоть отбились. К Агкацеву вопросов нет, 22 спартаковских удара и всего два гола, в которых вины вратаря нет. Отыграл отлично, надеюсь и дальше будет играть так
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:13
Свистун сделал свое дело, как обычно. Все свистки были в пользу москвичей.
Красная? Был бы такой фол от красно-белых, то ее бы не было.
Счет по игре, если брать матч в целом, но неизвестен результат без удаления.
Обидно, досадно, но ладно - быки, не унывать, все впереди!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 22:12
всех с победой, хотел с запасом, но в концовке пропустили
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:11
Всех нас Спартаковцев с уверенной Победой...!!!
Роман Романов 3
Роман Романов 3
сегодня в 22:10
Игра радует в целом,но тут было большинство…
Не радует игра лидера-Промеса!
Давно уже всем понятно-все его угловые-все в молоко,никаких обострений…
но упорно подаёт…
Все удары в молоко…
Играет как Мбаппе-только для себя и только для себя…
Отмечу Бонгонду-невероятно быстр как с мячом,так и с мозгами…
Ну и Зобнин,наконец отработал свою немысленную зп,-так бы в каждом матче…
С победой КБ!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:09
Спартак с победой! Краснодару - "уважуха"! Проявили характер в концовке матча могли даже сравнять и это в десятиром!
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