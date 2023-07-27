Дебютный гол Бонгонды помог «Спартаку» в большинстве обыграть «Краснодар»

«Краснодар» проиграл «Спартаку» (1:2) в матче 1-го тура Кубка России.
На 21-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. На 44-й минуте хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян получил прямую красную карточку. На 67-й минуте нападающий «Спартака» Тео Бонгонда удвоил преимущество «красно-белых», забив дебютный гол за московский клуб. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Краснодара» Кади сократил отставание своей команды.
Следующий матч в Кубке России «Краснодар» проведёт против «Динамо». «Спартак» сыграет с «Пари НН».
Не радует игра лидера-Промеса!
Давно уже всем понятно-все его угловые-все в молоко,никаких обострений…
но упорно подаёт…
Все удары в молоко…
Играет как Мбаппе-только для себя и только для себя…
Отмечу Бонгонду-невероятно быстр как с мячом,так и с мозгами…
Ну и Зобнин,наконец отработал свою немысленную зп,-так бы в каждом матче…
С победой КБ!!!
Не радует игра лидера-Промеса!
Давно уже всем понятно-все его угловые-все в молоко,никаких обострений…
но упорно подаёт…
Все удары в молоко…
Играет как Мбаппе-только для себя и только для себя…
Отмечу Бонгонду-невероятно быстр как с мячом,так и с мозгами…
Ну и Зобнин,наконец отработал свою немысленную зп,-так бы в каждом матче…
С победой КБ!!!