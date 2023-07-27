Дебютный гол Бонгонды помог «Спартаку» в большинстве обыграть «Краснодар»

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сегодня, 22:06

«Краснодар» проиграл «Спартаку» (1:2) в матче 1-го тура Кубка России.

На 21-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. На 44-й минуте хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян получил прямую красную карточку. На 67-й минуте нападающий «Спартака» Тео Бонгонда удвоил преимущество «красно-белых», забив дебютный гол за московский клуб. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Краснодара» Кади сократил отставание своей команды.

Следующий матч в Кубке России «Краснодар» проведёт против «Динамо». «Спартак» сыграет с «Пари НН».