Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиНидерланды. Эредивизие 2023/2024

Лучший бомбардир молодёжной команды «Манчестер Сити» переходит в «Аякс»

сегодня, 10:38

Фланговый полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии до 19 лет Карлос Боржес сегодня подпишет контракт с «Аяксом». Медицинское обследование пройдено. Сумма трансфера составит 17 миллионов фунтов. «Манчестер Сити» сохраняет за собой право обратного выкупа.

В минувшем сезоне Боржес провёл 24 игры в молодёжном первенстве Англии, забил 21 гол и отдал 11 голевых передач. Также 19-летний португалец сыграл 6 матчей в Юношеской лиги УЕФА (4 гола и 6 ассистов) и 3 матча в турнире за Трофей английской футбольной лиги (4 гола и 1 ассист).

Боржес стал лучшим бомбардиром молодёжного первенства Англии. «Манчестер Сити» выиграл этот турнир.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиБернарду Силва не перейдёт в ПСЖ
Сегодня, 13:51
СлухиБудущее Харри Кейна прояснится после 13 августа
Сегодня, 12:51
СлухиКлубы из Саудовской Аравии нацелены на Верратти
Сегодня, 12:25
СлухиРожерио, которого хотел подписать «Спартак», продолжит карьеру в Германии
Сегодня, 11:29
СлухиЙерри Мина близок к подписанию контракта с «Фиорентиной»
Сегодня, 11:24
СлухиЛазар Самарджич в ближайшие часы станет игроком «Интера»
Сегодня, 11:11
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:42
Ну хоть правильно составили контракт (с обратным выкупом).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 