Лучший бомбардир молодёжной команды «Манчестер Сити» переходит в «Аякс»

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сегодня, 10:38

Фланговый полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии до 19 лет сегодня подпишет контракт с «Аяксом». Медицинское обследование пройдено. Сумма трансфера составит 17 миллионов фунтов. «Манчестер Сити» сохраняет за собой право обратного выкупа.

В минувшем сезоне Боржес провёл 24 игры в молодёжном первенстве Англии, забил 21 гол и отдал 11 голевых передач. Также 19-летний португалец сыграл 6 матчей в Юношеской лиги УЕФА (4 гола и 6 ассистов) и 3 матча в турнире за Трофей английской футбольной лиги (4 гола и 1 ассист).

Боржес стал лучшим бомбардиром молодёжного первенства Англии. «Манчестер Сити» выиграл этот турнир.