В ближайшие дни Юнус Муса подпишет контракт с «Миланом»

Полузащитник «Валенсии» и сборной США Юнус Муса сегодня прилетит в Милан, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с «россонери».
В минувшем сезоне 20-летний игрок провёл 37 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, отдал 2 голевых передачи и получил 12 карточек (11 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает американца в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось о намерении «Милана» подписать Мусу.
Он 2 сезона играл на фланге и ничего там не мог путного показать. В прошлом сезоне поставили в центр и что-то более-менее получилось, да и то в отборе особо не замечен.
Он 2 сезона играл на фланге и ничего там не мог путного показать. В прошлом сезоне поставили в центр и что-то более-менее получилось, да и то в отборе особо не замечен.
Интересно будет поглядеть на обновленный Милан
Интересно будет поглядеть на обновленный Милан