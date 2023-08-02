В ближайшие дни Юнус Муса подпишет контракт с «Миланом»

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сегодня, 09:33

Полузащитник «Валенсии» и сборной США сегодня прилетит в Милан, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с «россонери».

В минувшем сезоне 20-летний игрок провёл 37 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, отдал 2 голевых передачи и получил 12 карточек (11 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает американца в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о намерении «Милана» подписать Мусу.