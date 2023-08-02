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В ближайшие дни Юнус Муса подпишет контракт с «Миланом»

сегодня, 09:33

Полузащитник «Валенсии» и сборной США Юнус Муса сегодня прилетит в Милан, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с «россонери».

В минувшем сезоне 20-летний игрок провёл 37 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, отдал 2 голевых передачи и получил 12 карточек (11 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает американца в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о намерении «Милана» подписать Мусу.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 13:30
Он по своему профилю опорник, и тут не его вина, что его ставили на фланг.....в сборной США на ЧМ он играл в центре, и был одним из лучших в составе на ряду с Пулишичем.....он игрок академии Арсенала и поверте мне, я знаю о нем....а ушел он от нас из-за того, что хотел игровой практики
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 11:44
Приличного опорника???
Он 2 сезона играл на фланге и ничего там не мог путного показать. В прошлом сезоне поставили в центр и что-то более-менее получилось, да и то в отборе особо не замечен.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:58
Американец априори не может столько стоить.
ilia77707
ilia77707
сегодня в 10:01, ред.
Команда собирается приличная , без суперзвезд но молодая , надо наиграть еще состав , все будет зависеть от Пиоли , смотрел игру с Барсой , пока еще сырая команда , хотя уже виден большой потенциал
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:55
Милан очень активно ведет себя на трансфрном рынке и подписывает уже восьмого игрока! До этого подписали сменщика для Миньяна в лице Спортьелло, подписали вингеров Чуквуэзу, Ромео и Пулишича, укрептли центр Лофтусом Чиком и Рейндсом, усилили атаку Окофором, и вот теперь подписывают вполне приличного оплрника Мусу, жаль что Арсенал не вернул его в команду....
Интересно будет поглядеть на обновленный Милан
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:53
Довольно жёсткий игрок, посмотрим пойёт ли его игра на пользу для клуба?
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