ЦСКА продлил контракт с двукратным победителем молодёжного первенства

ЦСКА объявил о подписании нового соглашения с вратарём Владимиром Шайхутдиновым.
19-летний игрок является воспитанником клуба. На счету голкипера две победы в молодёжном первенстве в составе «армейцев».
ЦСКА объявил о подписании нового соглашения с вратарём Владимиром Шайхутдиновым.
19-летний игрок является воспитанником клуба. На счету голкипера две победы в молодёжном первенстве в составе «армейцев».
Володя!
Жму тебе руку! Вот без лести, всегда уважал тебя и уважаю!
Мну уже объяснял твоим коллегам по армейскому цеху - да прошли те времена, когда я был ярым ортодоксом ЦСКА! Признаю, болею за Спартак, Ростов, симпатизирую Факелу и Рубину... Когда были международные игры, против "коней" не топил, что вызывало лёгкое раздражение у собратьев)
Народ никак не поймет, если мне скучно и есть желание "поговорить" с оппонентами. я пишу "бяку"... Но это без злобы, без желания устроить срач...
Просто это проверенный годами прием...
Вот Анатолий обижается... Да мну может не хуже ваших знаю кто и как играл за молодёжные сборные России, не только из спартаковского стана, но и армейского, но если молчу это не значит, что я не слежу.
Ладно, проехали... В целом я рад что Федотов выпустил с Пари НН Ермакова, думаю станет ключевым игроком... любой команды.
Всем удачи!)
Володя!
Жму тебе руку! Вот без лести, всегда уважал тебя и уважаю!
Мну уже объяснял твоим коллегам по армейскому цеху - да прошли те времена, когда я был ярым ортодоксом ЦСКА! Признаю, болею за Спартак, Ростов, симпатизирую Факелу и Рубину... Когда были международные игры, против "коней" не топил, что вызывало лёгкое раздражение у собратьев)
Народ никак не поймет, если мне скучно и есть желание "поговорить" с оппонентами. я пишу "бяку"... Но это без злобы, без желания устроить срач...
Просто это проверенный годами прием...
Вот Анатолий обижается... Да мну может не хуже ваших знаю кто и как играл за молодёжные сборные России, не только из спартаковского стана, но и армейского, но если молчу это не значит, что я не слежу.
Ладно, проехали... В целом я рад что Федотов выпустил с Пари НН Ермакова, думаю станет ключевым игроком... любой команды.
Всем удачи!)
Эдуард Григорьевич рад Вас видеть и слышать.
Полностью согласен, мне ещё нравился ваш (армейский) Шайхутдинов.
Ермаков Никита само собою. Скромный парень, очень хорошо поставленная речь, трудяга... С 16 лет на виду, играл и играет за молодёжные сборные России.
Особенно впечатляет последние выступления за сборную. Кажется до 21 или 22 - ух лет. Насколько я помню колотит в каждой игре.
Григорьевич! Посодействуйте его переходу в Спартак!
Вот кого надо переманивать, а не лазить по афро-южноамериканским дебрям в поисках "талантов"!
Эдуард Григорьевич рад Вас видеть и слышать.
Полностью согласен, мне ещё нравился ваш (армейский) Шайхутдинов.
Ермаков Никита само собою. Скромный парень, очень хорошо поставленная речь, трудяга... С 16 лет на виду, играл и играет за молодёжные сборные России.
Особенно впечатляет последние выступления за сборную. Кажется до 21 или 22 - ух лет. Насколько я помню колотит в каждой игре.
Григорьевич! Посодействуйте его переходу в Спартак!
Вот кого надо переманивать, а не лазить по афро-южноамериканским дебрям в поисках "талантов"!
Будь здрав Олег.
Будь здрав Олег.