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ЦСКА продлил контракт с двукратным победителем молодёжного первенства

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cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 10:17
Олег, если бы мы с тобой не уважали друг друга, то не общались бы на протяжении более ДЕСЯТИ лет. Интересно, а ты помнишь как мы с тобой познакомились? Я это прекрасно помню.помню
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:13
Молодец Владимир👍 Не каждому выпадает честь продлевать контракт с ПФК ЦСКА.....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:03
Встреча со спонсором была неизбежна!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:34
cska1948

Володя!

Жму тебе руку! Вот без лести, всегда уважал тебя и уважаю!

Мну уже объяснял твоим коллегам по армейскому цеху - да прошли те времена, когда я был ярым ортодоксом ЦСКА! Признаю, болею за Спартак, Ростов, симпатизирую Факелу и Рубину... Когда были международные игры, против "коней" не топил, что вызывало лёгкое раздражение у собратьев)
Народ никак не поймет, если мне скучно и есть желание "поговорить" с оппонентами. я пишу "бяку"... Но это без злобы, без желания устроить срач...
Просто это проверенный годами прием...
Вот Анатолий обижается... Да мну может не хуже ваших знаю кто и как играл за молодёжные сборные России, не только из спартаковского стана, но и армейского, но если молчу это не значит, что я не слежу.
Ладно, проехали... В целом я рад что Федотов выпустил с Пари НН Ермакова, думаю станет ключевым игроком... любой команды.
Всем удачи!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:23
Приветствую старейшину армейского цеха!
Эдуард Григорьевич рад Вас видеть и слышать.
Полностью согласен, мне ещё нравился ваш (армейский) Шайхутдинов.
Ермаков Никита само собою. Скромный парень, очень хорошо поставленная речь, трудяга... С 16 лет на виду, играл и играет за молодёжные сборные России.
Особенно впечатляет последние выступления за сборную. Кажется до 21 или 22 - ух лет. Насколько я помню колотит в каждой игре.
Григорьевич! Посодействуйте его переходу в Спартак!
Вот кого надо переманивать, а не лазить по афро-южноамериканским дебрям в поисках "талантов"!
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:47
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 16:37, ред.
    Олег с сожалением констатирую, что ты интересуешься только одним клубом в РПЛ. Жаль, лично я в курсе и состава и новостей практически всех ведущих клубов РПЛ . И Зенита, и Спартака, и Динамо, и Локо. Могу тебе спокойно назвать сколько , например в Спартаке, в основе своих воспитанников. Кстати в ЦСКА в основе больше всего своих доморощенных играет. Акинфеев, Рядно, Глебов, Кучаев, Чалов, Арбузов. А вратарская школа ЦСКА исторически в РПЛ самая сильная. У нас воспитаны Акинфеев, Джанаев, Помазун, Тороп , Шайхутдинов. Жаль , что ты повелся на этого гражданина и поддержал его. Я желаю, чтобы и в Спартаке не только Денисов м Литвинов играли в основе, но и другие. Я могу тебе и про Зенит и Динамо, и Локо еще рассказать. Вот это реальный интерес к футболу, а не фанатизм к одному клубу.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 16:02
    Хорошая новость, но вратарям, даже если они свои, доморощенные, очень трудно пробиться в основу. В ЦСКА так, а у других постоянная текучка на ленточке.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 16:01, ред.
    Владимир не единственный, он продолжение РЯДА -- Рядно, Арбузов, Кисляк, Носков, Тороп, Глебов, Ермаков и т.д. Есть чем гордиться!
    Будь здрав Олег.
    FenixSL
    FenixSL ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 15:59
    забавно, да)
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ FenixSL (раскрыть)
    вчера в 15:52
    Вы имели ввиду, хоть один, свой доморощенный....?))
    FenixSL
    FenixSL
    вчера в 15:47
    хоть что то положительное тут
    Гость
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