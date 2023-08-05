Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2023/2024

«Наполи» продлил контракт с капитаном команды

Сортировать
Все комментарии
abuefftagir
abuefftagir ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 10:12
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 07:35
    Наполи действует на опережение, продлевая контракты заранее с лидерами.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:33
    Немного не по теме, но всё же.

    УЕФА опубликовала обновленный клубный рейтинг. «Юве» по-прежнему в топ-10, но теперь уступает «Интеру» и «Роме»:

    1-й «Манчестер Сити» — 120 000 очков
    2-я «Бавария» – 116 000 очков
    3-й «Реал» – 102 000 очков
    4-й «Челси» – 96 000 очков
    5-й «Ливерпуль» – 94 000 очков
    6-й «ПСЖ» – 93 000 очков
    7-й «Манчестер Юнайтед» — 85 000 очков
    8-й «Интер» — 81 000 очков
    9-й «Рома» – 80 000 баллов
    10-й «ЮВЕНТУС» – 80 000 очков.
    ============
    Барселону никто не видел?))
    ABir
    ABir
    сегодня в 00:08
    Стабильность и долгосрочность в отношениях - залог успехов серьезных клубов
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 23:57
    Да, играть надо дома и на радость...
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 23:55
    Прекрасная новость. Футболист на своем месте. Удачи!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     