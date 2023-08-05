«Наполи» продлил контракт с капитаном команды

Защитник Джованни Ди Лоренцо продлил соглашение с «Наполи».
Новый контракт между клубом и капитаном команды будет действовать до 30 июня 2028 года.
Игрок выступает за неаполитанцев с лета 2019 года.
Защитник Джованни Ди Лоренцо продлил соглашение с «Наполи».
Новый контракт между клубом и капитаном команды будет действовать до 30 июня 2028 года.
Игрок выступает за неаполитанцев с лета 2019 года.
УЕФА опубликовала обновленный клубный рейтинг. «Юве» по-прежнему в топ-10, но теперь уступает «Интеру» и «Роме»:
1-й «Манчестер Сити» — 120 000 очков
2-я «Бавария» – 116 000 очков
3-й «Реал» – 102 000 очков
4-й «Челси» – 96 000 очков
5-й «Ливерпуль» – 94 000 очков
6-й «ПСЖ» – 93 000 очков
7-й «Манчестер Юнайтед» — 85 000 очков
8-й «Интер» — 81 000 очков
9-й «Рома» – 80 000 баллов
10-й «ЮВЕНТУС» – 80 000 очков.
============
Барселону никто не видел?))
УЕФА опубликовала обновленный клубный рейтинг. «Юве» по-прежнему в топ-10, но теперь уступает «Интеру» и «Роме»:
1-й «Манчестер Сити» — 120 000 очков
2-я «Бавария» – 116 000 очков
3-й «Реал» – 102 000 очков
4-й «Челси» – 96 000 очков
5-й «Ливерпуль» – 94 000 очков
6-й «ПСЖ» – 93 000 очков
7-й «Манчестер Юнайтед» — 85 000 очков
8-й «Интер» — 81 000 очков
9-й «Рома» – 80 000 баллов
10-й «ЮВЕНТУС» – 80 000 очков.
============
Барселону никто не видел?))