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«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» по МакТоминэю

вчера, 23:25

«Вест Хэм» предложил за хавбека «Манчестер Юнайтед» Скотта МакТоминэя 30 миллионов фунтов стерлингов.

«Дьяволы» ответили отказом. Теперь лондонцам предстоит решить, намерены ли они и дальше работать над трансфером игрока.

У шотландца также есть варианты продолжения карьеры в Италии.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:11, ред.
МакТом - игрок ротации, коих в МЮ, в амплуа хавов, полно.
Расти шотландцу некуда: все его плюсы/минусы - на пике.
Поэтому смысл выпендрона "дьяволов" непонятен. Ценник в 30 лямов - вполне себе..., и даже (имхо) завышен.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:03
А больше Вест Хэма никто и не предложит за шотландца.
протон
протон
сегодня в 03:29
Нет никакого смысла отдавать Мактоминея. Он в доску свой, не гордый, и отлично будет подменять Каземиро на котором весь сезон не проедешь. Плюс есть ощущение, что Скотта будут внедрять на позицию ЦЗ, он габаритный и довольно быстрый в отличии от Холодильника🙈 И вот Харри действительно нужно отдавать хоть куда и за любые деньги. Сейчас игрок и клуб мучают друг друга, и эту порочную связь пора разорвать🤷‍♂️
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:11
МЮ уж как нибудь разберутся сами.
Игрок то хороший.
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