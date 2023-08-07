«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» по МакТоминэю

«Вест Хэм» предложил за хавбека «Манчестер Юнайтед» Скотта МакТоминэя 30 миллионов фунтов стерлингов.
«Дьяволы» ответили отказом. Теперь лондонцам предстоит решить, намерены ли они и дальше работать над трансфером игрока.
У шотландца также есть варианты продолжения карьеры в Италии.
Расти шотландцу некуда: все его плюсы/минусы - на пике.
Поэтому смысл выпендрона "дьяволов" непонятен. Ценник в 30 лямов - вполне себе..., и даже (имхо) завышен.
Расти шотландцу некуда: все его плюсы/минусы - на пике.
Поэтому смысл выпендрона "дьяволов" непонятен. Ценник в 30 лямов - вполне себе..., и даже (имхо) завышен.
Игрок то хороший.
Игрок то хороший.