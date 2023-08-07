«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» по МакТоминэю

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вчера, 23:25

«Вест Хэм» предложил за хавбека «Манчестер Юнайтед» 30 миллионов фунтов стерлингов.

«Дьяволы» ответили отказом. Теперь лондонцам предстоит решить, намерены ли они и дальше работать над трансфером игрока.

У шотландца также есть варианты продолжения карьеры в Италии.