«Челси» и «Ювентус» проведут новый раунд переговоров по Лукаку и Влаховичу

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вчера, 17:02

«Челси» и «Ювентус» планируют провести новый раунд переговоров по обмену нападающего на форварда .

По информации источника, стороны будут контактировать через посредников.

«Юве» настаивает на включении в сделку сумму в размере 40 млн евро, но окончательное решение по сербскому игроку будет зависеть от главного тренера лондонцев .