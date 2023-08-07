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«Челси» и «Ювентус» проведут новый раунд переговоров по Лукаку и Влаховичу

вчера, 17:02

«Челси» и «Ювентус» планируют провести новый раунд переговоров по обмену нападающего Ромелу Лукаку на форварда Душана Влаховича.

По информации источника, стороны будут контактировать через посредников.

«Юве» настаивает на включении в сделку сумму в размере 40 млн евро, но окончательное решение по сербскому игроку будет зависеть от главного тренера лондонцев Маурисио Почеттино.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 20:01
Знаменитое высказывание Плиния Старшего "Истина в вине". На самом деле, у фразы есть продолжение "а здоровье в воде". В оригинале "In vino veritas, in aqua sanitas".

Возможно Вы и правы... Англичане пьют пиво и эль (имбирное пиво), традиционно заходят для этого в пабы после работы или в выходной.... Итальяшки чаще всего пьют херес и сухую мадеру, а в летний период – Pimm´s (так называется спиртной напиток с фруктовым вкусом на основе джина и коктейль из него с добавлением содовой, сока, кусочков свежих фруктов, огурца)..

Вывод: минеральная вода на столе....:)))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:53
Почему именно пиво, а не вино, например, если вообще что-то алкогольное?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:43, ред.
Сериал,по-по-ходу продолжается,ну что же, для Влаховича,это скорее плюс, хотя учитывая тот бардак в челси,но и оставаться в Юве, гробить себя, деградировать под алегриевским футболом, наверное еще хуже!!

А куда же податься Лукаку, ему бы к верблюдам саудавским, в самый раз, но тут вот пару лет назад когда пришел в Челси говорил, и целовал эмблему клуба, болел, с самого детства, мечтал, тоже оттуда, из того же детства, и как после этого отправить человека к верблюдам, к бедуинам?!

Но тут дело еще что ровно через полгода Ромелу вдруг заявляет, что он жить не может без Интера, правда уже без детства, но, всё же!! И вернуться в Челси - большая ошибка!

Рыжие немного охренели, сам Лукаку наверное тоже, готовятся документы, клубы между собой почти договорилися, но тут появляется слух, что Ромелу ведет терки, с Ювентусом, я лично нехрена не пойму - для чего??!! Поэтому Интер сразу его забанил,и правильно.

По факту Ювентус единственный и последний клуб где может остаться Лукаку в европе, больше он никому не нужен, с такой завышенной самооценкой и зарплатой.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:34
Посмотрим чем закончится переговоры.... посидят пивка попьют и думаю что договорятся.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:40
Если разговор сводиться к раундам - интересно всё же кто "выкинет полотенце"?)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:17
Давай уже договаривайтесь, чемпионат начинается!
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