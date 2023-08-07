«Челси» и «Ювентус» проведут новый раунд переговоров по Лукаку и Влаховичу

«Челси» и «Ювентус» планируют провести новый раунд переговоров по обмену нападающего Ромелу Лукаку на форварда Душана Влаховича.
По информации источника, стороны будут контактировать через посредников.
«Юве» настаивает на включении в сделку сумму в размере 40 млн евро, но окончательное решение по сербскому игроку будет зависеть от главного тренера лондонцев Маурисио Почеттино.
А куда же податься Лукаку, ему бы к верблюдам саудавским, в самый раз, но тут вот пару лет назад когда пришел в Челси говорил, и целовал эмблему клуба, болел, с самого детства, мечтал, тоже оттуда, из того же детства, и как после этого отправить человека к верблюдам, к бедуинам?!
Но тут дело еще что ровно через полгода Ромелу вдруг заявляет, что он жить не может без Интера, правда уже без детства, но, всё же!! И вернуться в Челси - большая ошибка!
Рыжие немного охренели, сам Лукаку наверное тоже, готовятся документы, клубы между собой почти договорилися, но тут появляется слух, что Ромелу ведет терки, с Ювентусом, я лично нехрена не пойму - для чего??!! Поэтому Интер сразу его забанил,и правильно.
По факту Ювентус единственный и последний клуб где может остаться Лукаку в европе, больше он никому не нужен, с такой завышенной самооценкой и зарплатой.
А куда же податься Лукаку, ему бы к верблюдам саудавским, в самый раз, но тут вот пару лет назад когда пришел в Челси говорил, и целовал эмблему клуба, болел, с самого детства, мечтал, тоже оттуда, из того же детства, и как после этого отправить человека к верблюдам, к бедуинам?!
Но тут дело еще что ровно через полгода Ромелу вдруг заявляет, что он жить не может без Интера, правда уже без детства, но, всё же!! И вернуться в Челси - большая ошибка!
Рыжие немного охренели, сам Лукаку наверное тоже, готовятся документы, клубы между собой почти договорилися, но тут появляется слух, что Ромелу ведет терки, с Ювентусом, я лично нехрена не пойму - для чего??!! Поэтому Интер сразу его забанил,и правильно.
По факту Ювентус единственный и последний клуб где может остаться Лукаку в европе, больше он никому не нужен, с такой завышенной самооценкой и зарплатой.