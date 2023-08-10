«Челси» подпишет нападающего «Сантоса»

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вчера, 09:51

Нападающий «Сантоса» продолжит карьеру в «Челси». В конце недели игрок прилетит в Лондон для прохождения медицинского осмотра. Сумма трансфера 16 миллионов евро плюс 4 миллиона евро в качестве дополнительных бонусов. Бразилец подпишет контракт до июня 2029 года с возможностью продления на год.

Вашингтон воспитанник «Сантоса». За основную команду начала играть с апреля 2023 года. В текущем сезоне на счету 18-летнего нападающего 18 матчей во всех турнирах, 3 гола и 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Вашингтона в 4 миллиона евро.