Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Челси» подпишет нападающего «Сантоса»

вчера, 09:51

Нападающий «Сантоса» Дейвид Вашингтон продолжит карьеру в «Челси». В конце недели игрок прилетит в Лондон для прохождения медицинского осмотра. Сумма трансфера 16 миллионов евро плюс 4 миллиона евро в качестве дополнительных бонусов. Бразилец подпишет контракт до июня 2029 года с возможностью продления на год.

Вашингтон воспитанник «Сантоса». За основную команду начала играть с апреля 2023 года. В текущем сезоне на счету 18-летнего нападающего 18 матчей во всех турнирах, 3 гола и 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Вашингтона в 4 миллиона евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиКлуб из Саудовской Аравии предложил «Ливерпулю» 12 млн евро за Алькантару
Сегодня, 00:39
Президент «Наполи»: «Осимхен остаётся, у него двухлетний контракт»
Вчера, 23:59
Слухи«Брайтон» продаст Кайседо тому, кто больше заплатит
Вчера, 23:53
Слухи«Бавария» и «Барселона» интересуются Верратти
Вчера, 22:38
СлухиПСЖ и Неймар ищут оптимальное решение по уходу игрока
Вчера, 19:59
СлухиКейн, скорее всего, останется в «Тоттенхэме»
Вчера, 18:52
Все комментарии
протон
протон
вчера в 11:27
Кенеди уже был, теперь Вашингтон. Коллекция президентов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:57
Челси стал как ларёк , купли - продаж !)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 