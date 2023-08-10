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«Эвертон» может арендовать нападающего ПСЖ

сегодня, 00:47

Нападающий ПСЖ Уго Экитике может перебраться в Англию.

По данным источника, «Эвертон» хочет арендовать форварда с опцией выкупа.

ПСЖ хочет включить в сделку обязательную опцию выкупа за 35 млн евро.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:27
Вряд ли отпустят, у самих в нападении уже играть некому, все разбежались.
a87je7wvr5d7
a87je7wvr5d7
сегодня в 08:17
Наверно лучше чем скамейку протирать
Вещий
Вещий
сегодня в 08:03
Думаю что Эвертон с ним не угадал.... Может и не заиграть на хорошем уровне.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:58
Ну 35 это конечно перебор. Наверное торги еще будут.
lotsman
lotsman
сегодня в 07:52
Пусть попробует в АПЛ. Может получится, засиделся он на скамейке.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:12
В Англии более сложный турнир. Потянет ли он - вопрос...
ДСА
ДСА
сегодня в 07:07
Эвертон не ищет дешевых вариантов и надеется с помощью дорогих игроков не осесть на дне турнирной таблицы.
2s4gnvk47f59
2s4gnvk47f59
сегодня в 06:48
Не будет он играть и в Англии
964j2ztsbpq7
964j2ztsbpq7
сегодня в 06:47
Это ещё кто такой?
Но стоит он дорого
протон
протон ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 06:43, ред.
Ну, у меня не Ростелеком. Но по большому счету это все одна линия. Просто разделены провайдеры как бы на разных операторов.
Возможно я ошибаюсь или что то забыл. Ведь другие сайты щёлкал как семечки, именно этот сайт глючил.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:13
ПСЖ распродажу устраивает, в этом сезоне ему не светит....
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 02:27
В Эвертоне он будет играть чаще, скорее всего. Так что вижу смысл ему перейти туда. Но наверняка будет не просто адаптироваться и тянуть в целом более высокий уровень данной лиги.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:57
Уж лучше точно играть в АПЛ, чем сидеть на лавке у фермеров !)
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