«Эвертон» может арендовать нападающего ПСЖ

Нападающий ПСЖ Уго Экитике может перебраться в Англию.
По данным источника, «Эвертон» хочет арендовать форварда с опцией выкупа.
ПСЖ хочет включить в сделку обязательную опцию выкупа за 35 млн евро.
Нападающий ПСЖ Уго Экитике может перебраться в Англию.
По данным источника, «Эвертон» хочет арендовать форварда с опцией выкупа.
ПСЖ хочет включить в сделку обязательную опцию выкупа за 35 млн евро.
Но стоит он дорого
Но стоит он дорого
Возможно я ошибаюсь или что то забыл. Ведь другие сайты щёлкал как семечки, именно этот сайт глючил.
Возможно я ошибаюсь или что то забыл. Ведь другие сайты щёлкал как семечки, именно этот сайт глючил.