Уорд-Праус переходит в «Вест Хэм»

Полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус станет игроком «Вест Хэма».
Клубы договорились о закрытии сделки за 30 миллионов фунтов стерлингов. Лондонцы устно согласовали условия сотрудничества с игроком, теперь это нужно закрепить официально.
Ранее сообщалось, что «молотобойцы» подпишут защитника «Манчестер Юнайтед».
Что Лалана, что Праус......так и не стали вторыми Ле Тиссье.....а сколько было надежд на них.
PS Я так понимаю святые не скоро вернутся обратно в АПЛ...........
Что Лалана, что Праус......так и не стали вторыми Ле Тиссье.....а сколько было надежд на них.
PS Я так понимаю святые не скоро вернутся обратно в АПЛ...........
Теперь буду смотреть
Теперь буду смотреть