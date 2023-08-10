Уорд-Праус переходит в «Вест Хэм»

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вчера, 08:38

Полузащитник «Саутгемптона» станет игроком «Вест Хэма».

Клубы договорились о закрытии сделки за 30 миллионов фунтов стерлингов. Лондонцы устно согласовали условия сотрудничества с игроком, теперь это нужно закрепить официально.

Ранее сообщалось, что «молотобойцы» подпишут защитника «Манчестер Юнайтед».