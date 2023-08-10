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Уорд-Праус переходит в «Вест Хэм»

вчера, 08:38

Полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус станет игроком «Вест Хэма».

Клубы договорились о закрытии сделки за 30 миллионов фунтов стерлингов. Лондонцы устно согласовали условия сотрудничества с игроком, теперь это нужно закрепить официально.

Ранее сообщалось, что «молотобойцы» подпишут защитника «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 09:50, ред.
С этого Тонущего корабля все бегут, не ожидал что Праус уйдет.

Что Лалана, что Праус......так и не стали вторыми Ле Тиссье.....а сколько было надежд на них.

PS Я так понимаю святые не скоро вернутся обратно в АПЛ...........
drug01
drug01 ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 09:38
Может это будет к лучшему!
BDA8181
BDA8181
вчера в 09:17
Ну хоть один нормальный пока что.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:14
Крепенько они усиливаются, денег не жалеют...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:06
Не знаю его...
Теперь буду смотреть
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 09:04
Давно ждал его ухода из стана святых.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 09:03
Он был лидером Саутгемптона. Если он малознаком, то это скорее значит, что АПЛ малознакома для человека.
ДСА
ДСА
вчера в 09:00
Даже такой малознакомый игрок стоит баснословных денег.
Гость
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