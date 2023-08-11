Лучший бомбардир «Страсбура» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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вчера, 15:38

Нападающий «Страсбура» и сборной Сенегала близок к переходу в саудовский «Аль-Шабаб». Сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Диалло провёл 38 матчей, забил 20 мячей и отдал голевую передачу. Портал Tansfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 18 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.