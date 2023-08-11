Лучший бомбардир «Страсбура» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий «Страсбура» и сборной Сенегала Хабибу Диалло близок к переходу в саудовский «Аль-Шабаб». Сумма трансфера составит 18 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Диалло провёл 38 матчей, забил 20 мячей и отдал голевую передачу. Портал Tansfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 18 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Команда середняк, которая порой борется за выживание, а сейчас бум на СА и команда, которая может бороться за медали. Да наверное и зарплата существенно увеличится.
И кому будет нужна молодёжь какого то там середняка АПЛ Челси?
И давайте смотреть правде в глаза, Хабиб Диалло средненький игрок и в команды выше уровня он вряд ли заинтересует, а футбольная карьера не вечна, надо денег подзаработать.
Команда середняк, которая порой борется за выживание, а сейчас бум на СА и команда, которая может бороться за медали. Да наверное и зарплата существенно увеличится.
И кому будет нужна молодёжь какого то там середняка АПЛ Челси?
И давайте смотреть правде в глаза, Хабиб Диалло средненький игрок и в команды выше уровня он вряд ли заинтересует, а футбольная карьера не вечна, надо денег подзаработать.