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Лучший бомбардир «Страсбура» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

вчера, 15:38

Нападающий «Страсбура» и сборной Сенегала Хабибу Диалло близок к переходу в саудовский «Аль-Шабаб». Сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Диалло провёл 38 матчей, забил 20 мячей и отдал голевую передачу. Портал Tansfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 18 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:27
Может быть и всё в целом нравится, но хотелось бы большего в плане карьеры.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:30
Открыт новый футбольный Клондайк, надо спешить застолбить участок на футбольном поле!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:19
Тут ответный вопрос: "А что ему в Страсбуре делать?".
Команда середняк, которая порой борется за выживание, а сейчас бум на СА и команда, которая может бороться за медали. Да наверное и зарплата существенно увеличится.
И кому будет нужна молодёжь какого то там середняка АПЛ Челси?

И давайте смотреть правде в глаза, Хабиб Диалло средненький игрок и в команды выше уровня он вряд ли заинтересует, а футбольная карьера не вечна, надо денег подзаработать.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:54
А что ему в Страсбуре не сидится?? Сейчас Челси будет обеспечивать Страсбур молодыми и интересными игроками, так что результаты команды могут улучшиться
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:49
Все спешат на заработки и это правильно.
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