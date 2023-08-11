«Реал Сосьедад» практически согласовал трансфер Захаряна

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вчера, 12:23

«Реал Сосьедад» ведёт переговоры о подписании полузащитника «Динамо» и сборной России . Сумма трансфера составит 12 миллионов евро плюс бонусы. Личный контракт футболиста уже согласован, на данный момент клубы договариваются между собой.

Сделку могут завершить в ближайшие дни. «Динамо» планирует оставить за собой часть прав на 20-летнего игрока.

Захарян выступает за основной состав столичного клуба с зимы 2021 года (89 матчей, 19 голов, 25 ассистов и 17 жёлтых карточек). В текущем сезоне россиянин провёл 5 матчей, забил 2 мяча и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 15 миллионов евро.

Ранее генеральный директор «Динамо» сообщил, что уход Захаряна возможен.