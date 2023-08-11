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«Реал Сосьедад» практически согласовал трансфер Захаряна

вчера, 12:23

«Реал Сосьедад» ведёт переговоры о подписании полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро плюс бонусы. Личный контракт футболиста уже согласован, на данный момент клубы договариваются между собой.

Сделку могут завершить в ближайшие дни. «Динамо» планирует оставить за собой часть прав на 20-летнего игрока.

Захарян выступает за основной состав столичного клуба с зимы 2021 года (89 матчей, 19 голов, 25 ассистов и 17 жёлтых карточек). В текущем сезоне россиянин провёл 5 матчей, забил 2 мяча и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 15 миллионов евро.

Ранее генеральный директор «Динамо» сообщил, что уход Захаряна возможен.

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Все комментарии
7stars2
7stars2
вчера в 16:41
Каждый день захаряном интересуется новый клуб.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:12
Зачем он им? Такие как Закарян в пятой лиге Испании пруд в пруди
Naherger
Naherger
вчера в 13:39
Думаю,динамо без него лучше заиграет
Nottrow
Nottrow
вчера в 13:28
Зачем испанцам брать балласт, чтобы потом отдавать его в аренду в низшие лиги?
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:03
Практически это ещё не значит ,что фактически . В если произойдёт тогда стоит поговорить об этом . Смотрим за развитием ситуации.
adekvat
adekvat
вчера в 12:48
На конец то свершилось, хотя завтра могут написать, что не договорились клубы.
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:45
это было бы хорошо для него
как раз научится играть, а дальше может быть продан клубу повыше, если справится
отличный старт
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:33
Ну да, ну да....а не будет ли дальше новости о том, что Сосьедад вообще не интересовался Арсеном или что-то подобное?)
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