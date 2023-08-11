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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2023/2024

Капитан «Тоттенхэма» близок к переходу в «Лацио»

вчера, 13:07

«Лацио» сделал предложение по голкиперу «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорису. Игрок согласен на трансфер. В Лондоне больше не рассчитывают на француза, а в Риме главный тренер «орлов» Маурицио Сарри лично заинтересован в его приглашении. Сыграло свою роль и то, что «Лацио» будет участвовать в Лиге чемпионов.

Контракт Льориса с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года. 36-летний голкипер перешёл в стан «шпор» летом 2012 года из «Лиона». Провёл 447 игр, пропустил 508 мячей и 151 матч отыграл на «ноль». В прошедшем сезоне на счету капитана 31 матч, 45 пропущенных мячей и 9 игр на «ноль».

Портал Transfermarkt оценивает чемпиона мира в 3 миллиона евро.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:14
В Италии попылит ещё! У чопорных нечего делать.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:11
Пора ему на покой
FenixSL
FenixSL ответ cgd33hkq3nxp (раскрыть)
вчера в 13:38
на табачную компанию он работает)
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:22
ТТХ нужна зачистка
Самый лишний -Кейн
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:10
Что то новости на счёт ТТХ - одна интересней другой.)))
cgd33hkq3nxp
cgd33hkq3nxp
вчера в 13:08
На перспективу работает старый дурак Сарри
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