Капитан «Тоттенхэма» близок к переходу в «Лацио»

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вчера, 13:07

«Лацио» сделал предложение по голкиперу «Тоттенхэма» и сборной Франции . Игрок согласен на трансфер. В Лондоне больше не рассчитывают на француза, а в Риме главный тренер «орлов» Маурицио Сарри лично заинтересован в его приглашении. Сыграло свою роль и то, что «Лацио» будет участвовать в Лиге чемпионов.

Контракт Льориса с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года. 36-летний голкипер перешёл в стан «шпор» летом 2012 года из «Лиона». Провёл 447 игр, пропустил 508 мячей и 151 матч отыграл на «ноль». В прошедшем сезоне на счету капитана 31 матч, 45 пропущенных мячей и 9 игр на «ноль».

Портал Transfermarkt оценивает чемпиона мира в 3 миллиона евро.