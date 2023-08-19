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В ЦСКА рассказали, почему Акинфеев не сыграет с «Динамо»

вчера, 14:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Начальник медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, по какой причине пропускают матч 5-го тура российской Премьер-Лиги голкипер Игорь Акинфеев и защитник Милан Гайич.

Сегодня недоступными по медицинским показаниям для тренерского штаба будут Игорь Владимирович Акинфеев и Милан Гайич. Оба могли принять участие в игре. Но, учитывая целый ряд факторов, связанных с будущими играми, сроками восстановления, тренерский штаб решил не рисковать. Оба в ближайшее время вернутся к тренировкам в общей группе. Переживать не стоит, но сегодня принято такое решение. Бахтиёр Зайнутдинов находится в Стамбуле. Чем он там занимается, точно не знаем. Точно знаем, что он здоров. Что касается Хорхе Карраскаля, то вы всё знаете лучше меня.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:06
Решение выглядит взвешенным.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:31
Правильное решение,надо долечиваться до конца,спешить не надо.
Futurista
Futurista
вчера в 15:15
Игорь Владимирович рассказал почему не сыграет с Динамо....

shlomo
shlomo
вчера в 15:01
Разумное решение... Игорь не просто капитан, а уже наверное символ армейцев... пусть восстанавливается.
Гость
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