В ЦСКА рассказали, почему Акинфеев не сыграет с «Динамо»

Начальник медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, по какой причине пропускают матч 5-го тура российской Премьер-Лиги голкипер и защитник .

Сегодня недоступными по медицинским показаниям для тренерского штаба будут Игорь Владимирович Акинфеев и Милан Гайич. Оба могли принять участие в игре. Но, учитывая целый ряд факторов, связанных с будущими играми, сроками восстановления, тренерский штаб решил не рисковать. Оба в ближайшее время вернутся к тренировкам в общей группе. Переживать не стоит, но сегодня принято такое решение. Бахтиёр Зайнутдинов находится в Стамбуле. Чем он там занимается, точно не знаем. Точно знаем, что он здоров. Что касается Хорхе Карраскаля, то вы всё знаете лучше меня.