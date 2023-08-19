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Акинфеев не сыграет с «Динамо»

вчера, 14:11
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит матч 5-го тура российской Премьер-Лиги против «Динамо». Место в воротах займёт Владислав Тороп.

Акинфеев является воспитанником «армейцев». Он сыграл за команду 744 матча, пропустил 667 мячей и 310 матчей сыграл на «ноль». В текущем сезоне капитан ЦСКА провёл 4 игры, пропустил 5 мячей и отыграл 1 матч на «ноль». Контракт 37-летнего голкипера с «красно-синими» действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Акинфеев получил повреждение.

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Все комментарии
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 16:45
Здоровья!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 15:02
Они в поддавки решили играть? Давайте в Чапаева сразу
Capral
Capral
вчера в 14:31
С такими потерями у ЦСКА, ставлю на победу ДИНАМО-3:1!!!
Армейцам, могу пожелать только не падать духом и бороться, несмотря ни на что!!! Потери страшные, но как говорится- положение обязывает!!!
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 14:27
Печально.Отсутствие Игоря в воротах=валидольный матч
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:18
Уступить мест в ответственном матче дублёру святое место..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:14
А что делать. Пора молодым дорогу уступать.
Гость
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