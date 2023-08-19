Акинфеев не сыграет с «Динамо»

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вчера, 14:11

Голкипер ЦСКА пропустит матч 5-го тура российской Премьер-Лиги против «Динамо». Место в воротах займёт Владислав Тороп.

Акинфеев является воспитанником «армейцев». Он сыграл за команду 744 матча, пропустил 667 мячей и 310 матчей сыграл на «ноль». В текущем сезоне капитан ЦСКА провёл 4 игры, пропустил 5 мячей и отыграл 1 матч на «ноль». Контракт 37-летнего голкипера с «красно-синими» действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Акинфеев получил повреждение.