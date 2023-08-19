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Защитник «Штутгарта» близок к переходу в «Вест Хэм»

вчера, 16:58

Защитник «Штутгарта» и сборной Греции Константинос Мавропанос близок к переходу в «Вест Хэм». Сумма трансфера, в размере 21,5 миллиона фунтов с учётом бонусов, согласована. В ближайшие два дня игрок прилетит в Англию для прохождения медицинского осмотра.

В прошедшем сезоне Мавропанос провёл 32 игры во всех турнирах, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил 9 жёлтых карточек. Контракт центрального защитника со «Штутгартом» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего грека в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» намерен приобрести Мавропаноса.

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КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:01
Тут англичане явно переплачивает.
Гость
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