«Байер» хочет подписать лучшего бомбардира «Бёрнли»

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вчера, 16:38

«Байер» заинтересован во фланговом полузащитнике «Саутгемптона» . Игрок уже дал согласие на переход. Однако клубы не могут договориться о сумме трансфера. «Байер» предлагает 16-18 миллионов евро плюс бонусы, «Саутгемптон» хочет выручить с продажи англичанина 25-30 миллионов евро.

Телла перешёл в «Саутгемптон» весной 2017 года. За клуб он провёл 43 игры, набрал 8 результативных баллов (2 гола и 6 ассистов) и получил 6 жёлтых карточек. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Бёрнли», вингер сыграл 44 матча в Чемпионшипе и Кубке Англии, забил 19 мячей и отдал 5 голевых передач, а также получил 4 жёлтых карточки. Контракт Телла с «Саутгемптоном» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 18 миллионов евро.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Саутгемптон» выбыл в Чемпионшип, а «Бёрнли» вышел в Премьер-Лигу.