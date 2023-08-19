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«Аль-Наср» подпишет хавбека сборной Португалии

вчера, 15:28

Полузащитник «Порту» Отавиу станет игроком «Аль-Насра».

По информации источника, португальский клуб согласился продать футболиста за 60 млн евро. Стороны сейчас обсуждают вариант оплаты. Саудовская сторона предлагает заплатить 20 млн евро сразу, а остальные 40 млн двумя траншами, но «Порту» предпринимает попытки выручить как можно больше денег при первом переводе средств. Однако португальский клуб сможет рассчитывать только на 40,5 млн в случае успешной сделки, так как 32,7% экономических прав на игрока принадлежат третьим лицам.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:29
Авейру это не поможет..
kvyxc4txhes4
kvyxc4txhes4
вчера в 16:27
Явно по требованию Роналду берут португеза
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:20
Едит на помощь Рону !
4qr8swqx3dfs
4qr8swqx3dfs
вчера в 15:38
Это в любом случае Кришу в подмогу
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:31
Дайвер своих земляков подтягивает...
Гость
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