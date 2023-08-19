«Аль-Наср» подпишет хавбека сборной Португалии

1692448102

вчера, 15:28

Полузащитник «Порту» станет игроком «Аль-Насра».

По информации источника, португальский клуб согласился продать футболиста за 60 млн евро. Стороны сейчас обсуждают вариант оплаты. Саудовская сторона предлагает заплатить 20 млн евро сразу, а остальные 40 млн двумя траншами, но «Порту» предпринимает попытки выручить как можно больше денег при первом переводе средств. Однако португальский клуб сможет рассчитывать только на 40,5 млн в случае успешной сделки, так как 32,7% экономических прав на игрока принадлежат третьим лицам.