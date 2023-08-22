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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыИталия. Серия А 2023/2024

«Милан» подписал Пеллегрино

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протон
протон
сегодня в 00:35
Удачи парню. Пусть заиграет.
Пользуясь случаем, хочу пособолезновать уходу из жизни певца и композитора Тото Кутуньо. Он, кстати, был болельщиком футбольного клуба Милан. Вечная память. Песни его будут жить. Он и в России был очень популярен. Регулярно приезжал и выступал. Тото Кутуньо - настоящий итальянец и фанат "Милана".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:56
Хорошее приобретение,с покупкой Милан!
Гость
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