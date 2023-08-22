«Милан» подписал Пеллегрино

Защитник Марко Пеллегрино перешёл из «Платенсе» в «Милан». Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.
Контракт игрока с «россонери» рассчитан до 30 июня 2028 года.
Защитник Марко Пеллегрино перешёл из «Платенсе» в «Милан». Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.
Контракт игрока с «россонери» рассчитан до 30 июня 2028 года.
Пользуясь случаем, хочу пособолезновать уходу из жизни певца и композитора Тото Кутуньо. Он, кстати, был болельщиком футбольного клуба Милан. Вечная память. Песни его будут жить. Он и в России был очень популярен. Регулярно приезжал и выступал. Тото Кутуньо - настоящий итальянец и фанат "Милана".
Пользуясь случаем, хочу пособолезновать уходу из жизни певца и композитора Тото Кутуньо. Он, кстати, был болельщиком футбольного клуба Милан. Вечная память. Песни его будут жить. Он и в России был очень популярен. Регулярно приезжал и выступал. Тото Кутуньо - настоящий итальянец и фанат "Милана".