Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Ньюкасл» взял в аренду защитника «Челси»

вчера, 12:56

Защитник «Челси» и сборной Англии до 19 лет Льюис Холл перешёл на правах аренды в «Ньюкасл». Соглашение содержит пункт о выкупе, если игрок наберёт необходимое количество результативных действий. Англичанин будет играть под номером 20.

Вот что сказал Холл о своём трансфере:

Я очень горд. Я и моя семья — болельщики «Ньюкасла», и когда мы с братом росли, нам внушали, что мы — «Ньюкасл». Это большой клуб, и я не могу дождаться начала работы.

В прошлом году я получил большой опыт в крупных матчах и был очень горд тем, как я прогрессировал как игрок и как личность. Теперь я здесь, в «Ньюкасле», клубе, за который я болел с детства, для меня большая честь и большая гордость носить эту футболку.

Это очень волнительно. Если вспомнить прошлый сезон и то, как команда выступала — не только результаты, но и то, как команда играла — это было потрясающе.

В команде так много талантливых игроков, и теперь у нас есть Лига чемпионов, так что есть много различных соревнований, в которых, я знаю, команда будет стремиться показать хорошие результаты, и надеюсь получить трофей или два.

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау также прокомментировал данный переход:

Я рад приветствовать Льюиса в «Ньюкасл Юнайтед».

Мы внимательно следили за ним, как и многие другие клубы, поэтому очень приятно заполучить его и пополнить наш состав игроком его качества, универсальности и высокого потенциала.

Я хотел бы поблагодарить всех участников процесса за их неустанную работу по привлечению тех игроков, которые у нас есть.

В трансферное окно уходит много времени, сил и ресурсов, но у нас есть настоящая сплочённость на всех уровнях, и я ценю эту командную работу и поддержку.

Ранее сообщалось, что Холл близок к ереходу в «Ньюкасл».

«Ньюкасл» взял в аренду защитника «Челси»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Бернли» подписал Рэмзи из «Астон Виллы»
Вчера, 23:39
Официально«Милан» подписал Пеллегрино
Вчера, 21:50 Фото
Официально«Вест Хэм» оформил переход защитника сборной Греции
Вчера, 20:35
Официально«Аль-Наср» объявил о переходе полузащитника сборной Португалии Отавиу
Вчера, 19:59 Фото
Официально«Кёльн» взял в аренду вингера «Айнтрахта»
Вчера, 17:02
Официально«Бёрнли» подписал защитника «Андерлехта»
Вчера, 16:50
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 14:09
Набрали с запасом, теперь раздают направо и налево избыток...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:41
Переизбыток на левом фланге обороны…Чиллуэл, Кукурелья, Маатсен. А Челси получит хорошие деньги за юнца (33 млн плюс возможные бонусы).
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:25, ред.
Бирите не жалко !)) В Челси всё равно не знают , что делают, что делать и что будут делать !)
В футбольной индустрии впервые !))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 