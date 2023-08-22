«Ньюкасл» взял в аренду защитника «Челси»

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вчера, 12:56

Защитник «Челси» и сборной Англии до 19 лет перешёл на правах аренды в «Ньюкасл». Соглашение содержит пункт о выкупе, если игрок наберёт необходимое количество результативных действий. Англичанин будет играть под номером 20.

Вот что сказал Холл о своём трансфере:

Я очень горд. Я и моя семья — болельщики «Ньюкасла», и когда мы с братом росли, нам внушали, что мы — «Ньюкасл». Это большой клуб, и я не могу дождаться начала работы. В прошлом году я получил большой опыт в крупных матчах и был очень горд тем, как я прогрессировал как игрок и как личность. Теперь я здесь, в «Ньюкасле», клубе, за который я болел с детства, для меня большая честь и большая гордость носить эту футболку. Это очень волнительно. Если вспомнить прошлый сезон и то, как команда выступала — не только результаты, но и то, как команда играла — это было потрясающе. В команде так много талантливых игроков, и теперь у нас есть Лига чемпионов, так что есть много различных соревнований, в которых, я знаю, команда будет стремиться показать хорошие результаты, и надеюсь получить трофей или два.

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау также прокомментировал данный переход:

Я рад приветствовать Льюиса в «Ньюкасл Юнайтед». Мы внимательно следили за ним, как и многие другие клубы, поэтому очень приятно заполучить его и пополнить наш состав игроком его качества, универсальности и высокого потенциала. Я хотел бы поблагодарить всех участников процесса за их неустанную работу по привлечению тех игроков, которые у нас есть. В трансферное окно уходит много времени, сил и ресурсов, но у нас есть настоящая сплочённость на всех уровнях, и я ценю эту командную работу и поддержку.

Ранее сообщалось, что Холл близок к ереходу в «Ньюкасл».