Вингер «Лиона» перейдёт в ПСЖ

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вчера, 11:26

Фланговый полузащитник «Лиона» и молодёжной сборной Франции продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен». Двухмесячные переговоры подошли к концу. Сумма трансфера составит 45 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов. Сегодня игрок прибудет в Париж для прохождения медицинского осмотра. Это приобретение было одним из приоритетных для спортивного директора ПСЖ Луиша Кампуша.

Баркола является воспитанником «Лиона». В прошедшем сезоне он сыграл 31 матч в Лиге 1 и Кубке Франции, забил 7 мячей и отдал 10 голевых передач. В текущем сезоне игрок провёл 3 игры. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего француза в 18 миллионов евро.