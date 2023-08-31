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Вингер «Лиона» перейдёт в ПСЖ

вчера, 11:26

Фланговый полузащитник «Лиона» и молодёжной сборной Франции Брэдли Баркола продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен». Двухмесячные переговоры подошли к концу. Сумма трансфера составит 45 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов. Сегодня игрок прибудет в Париж для прохождения медицинского осмотра. Это приобретение было одним из приоритетных для спортивного директора ПСЖ Луиша Кампуша.

Баркола является воспитанником «Лиона». В прошедшем сезоне он сыграл 31 матч в Лиге 1 и Кубке Франции, забил 7 мячей и отдал 10 голевых передач. В текущем сезоне игрок провёл 3 игры. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего француза в 18 миллионов евро.

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Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:20
неплохое приобретение
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