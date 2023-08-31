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Лучший бомбардир чемпионата Португалии близок к переходу в «Милан»

вчера, 11:14

«Милан» достиг устной договорённости с «Порту» по переходу нападающего «драконов» и сборной Ирана Мехди Тареми. Изначально сумма трансфера должна была составить 15 миллионов евро плюс бонусы. Однако впоследствии «Порту» выдвинул новые условия. На данный момент переговоры продолжаются.

В прошедшем сезоне Тареми провёл 51 матч, забил 31 мяч и отдал 14 голевых передач. В текущем сезоне на счету иранца 4 игры. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего форварда в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалась сумма, которую «Порту» хочет выручить с продажи Тареми.

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idres
idres
вчера в 11:28
Наверняка хотят получить хотя бы 20 лямов....
Гость
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