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Защитник «Локомотива» Морозов может не отправиться в сборную России

вчера, 18:31

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча с «Балтикой» высказался о состоянии защитника Евгения Морозова, который был включён в заявку сборной России на учебно-тренировочный сбор, стартующий 4 сентября.

По данным «Матч ТВ», футболист не принял участия во встрече с калининградцами из-за микроповреждения.

Как вы знаете, Рыбчинский и Морозов не приняли участие в матче по медицинским показаниям. Погостнов буквально накануне провёл первую полноценную тренировку. Посмотрим, как будет, но Погостнов поедет, а дальше медицинский штаб национальной сборной будет смотреть на его состояние и принимать решение.

Что касается Морозова, то, думаю, он не поедет в сборную. Сейчас он не тренируется.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:46
Сейчас в сборную нечего стремиться...
Карпин не владеет информацией об игроках.
Он иногда даже приглашает, точнее вносит в списки, игроков других сборных.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:10
А веть Балтика могла и ничейку скатать,рано раслабились!
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