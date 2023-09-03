Защитник «Локомотива» Морозов может не отправиться в сборную России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча с «Балтикой» высказался о состоянии защитника Евгения Морозова, который был включён в заявку сборной России на учебно-тренировочный сбор, стартующий 4 сентября.
По данным «Матч ТВ», футболист не принял участия во встрече с калининградцами из-за микроповреждения.
Как вы знаете, Рыбчинский и Морозов не приняли участие в матче по медицинским показаниям. Погостнов буквально накануне провёл первую полноценную тренировку. Посмотрим, как будет, но Погостнов поедет, а дальше медицинский штаб национальной сборной будет смотреть на его состояние и принимать решение.
Что касается Морозова, то, думаю, он не поедет в сборную. Сейчас он не тренируется.
Карпин не владеет информацией об игроках.
Он иногда даже приглашает, точнее вносит в списки, игроков других сборных.
Карпин не владеет информацией об игроках.
Он иногда даже приглашает, точнее вносит в списки, игроков других сборных.