Защитник «Локомотива» Морозов может не отправиться в сборную России

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вчера, 18:31

Главный тренер «Локомотива» после матча с «Балтикой» высказался о состоянии защитника , который был включён в заявку сборной России на учебно-тренировочный сбор, стартующий 4 сентября.

По данным «Матч ТВ», футболист не принял участия во встрече с калининградцами из-за микроповреждения.