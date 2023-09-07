«Ливерпуль» отказался продавать Салаха за 200 млн фунтов стерлингов

Нападающий Мохамед Салах останется в «Ливерпуле».
По данным источника, египтянин принял решение продолжить выступать за «красных».
«Ливерпуль» отклонил предложение «Аль-Иттихада» за трансфер форварда в размере 200 млн фунтов стерлингов.
Нападающий Мохамед Салах останется в «Ливерпуле».
По данным источника, египтянин принял решение продолжить выступать за «красных».
«Ливерпуль» отклонил предложение «Аль-Иттихада» за трансфер форварда в размере 200 млн фунтов стерлингов.
Я считаю, что будь это предложение от Саудитов в начале ТО, то Клопп бы отпустил Мо, а на вырученные деньги подобрал бы молодого игрока с прицелом на будущее и еше пару позиций бы усилил. А то, что Примьер Лига уже стартовала, плюс ТО в Европе уже закрылось, то и нет смысла сейчас избавляться от Салаха, тем более,что он определяет всю игру Ливерпуля в атаке!!! Думаю, если следующим летом за Салахом вернутся (а я думаю что Мо отправится в Аравию, т.к он Культовый футболист для многих мусульман), то его спокойно отпустят и даже за условные 150 млн! И на эти деньги можно легко купить замену для Салаха
Я считаю, что будь это предложение от Саудитов в начале ТО, то Клопп бы отпустил Мо, а на вырученные деньги подобрал бы молодого игрока с прицелом на будущее и еше пару позиций бы усилил. А то, что Примьер Лига уже стартовала, плюс ТО в Европе уже закрылось, то и нет смысла сейчас избавляться от Салаха, тем более,что он определяет всю игру Ливерпуля в атаке!!! Думаю, если следующим летом за Салахом вернутся (а я думаю что Мо отправится в Аравию, т.к он Культовый футболист для многих мусульман), то его спокойно отпустят и даже за условные 150 млн! И на эти деньги можно легко купить замену для Салаха