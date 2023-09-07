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«Ливерпуль» отказался продавать Салаха за 200 млн фунтов стерлингов

вчера, 19:03

Нападающий Мохамед Салах останется в «Ливерпуле».

По данным источника, египтянин принял решение продолжить выступать за «красных».

«Ливерпуль» отклонил предложение «Аль-Иттихада» за трансфер форварда в размере 200 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:09, ред.
Выскажу и я свою точку зрения
Я считаю, что будь это предложение от Саудитов в начале ТО, то Клопп бы отпустил Мо, а на вырученные деньги подобрал бы молодого игрока с прицелом на будущее и еше пару позиций бы усилил. А то, что Примьер Лига уже стартовала, плюс ТО в Европе уже закрылось, то и нет смысла сейчас избавляться от Салаха, тем более,что он определяет всю игру Ливерпуля в атаке!!! Думаю, если следующим летом за Салахом вернутся (а я думаю что Мо отправится в Аравию, т.к он Культовый футболист для многих мусульман), то его спокойно отпустят и даже за условные 150 млн! И на эти деньги можно легко купить замену для Салаха
d74v62baxgkw
d74v62baxgkw
вчера в 20:13
Понять Ливерпуль можно, Салах туда ещё успеет, если не зимой, то летом точно
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:10
Если этот сезон вернёт хотя бы часть былых заслуг, то отказ от трансфера будет не зря, ибо, чую, хрен они за него ещё когда-либо столько предложат, хотя, если Салах будет на высоте, то, может, вернутся к аналогичному предложению
протон
протон
вчера в 20:06
Кейн ушёл,Тоттенхэм летает по полю.
Крутой игрок? Безусловно.
Но ничего играют же.
И Ливерпуль так же…
Просто хоть кого-то надо на замену купить.
У владельцев Ливерпуля даже с этим проблемы.
Крутых левшей на рынке мало.
Искать ещё «вчера»надо было начинать.
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:48
Ты бы видел его интервью после окончания сезона!!! Это был- несчастный, убитый горем человек, похудевший и побледневший....
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:46
Точно. Если провал в прошлом сезоне Клоппу простили из-за былых заслуг, то в этом у него нет права на ошибку. Или результат, или увольнение.
Шишанутый
Шишанутый ответ Жасур Баратов 1 (раскрыть)
вчера в 19:44, ред.
Салах то хочет перейти в чемпионат СА. Это клуб его не отпускает.
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:35
Клопп будет держаться за Салаха всеми частями тела, понимая, что без него- ему конец. Клопп может сколько угодно сотрясать воздух разными заявлениями по поводу Салаха, но никому он его не продаст.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:35
Мне кажется, что Ливерпуль пытается набить цену на него, чтоб зимой продать его в ту же Саудовскую Аравию.
Жасур Баратов 1
Жасур Баратов 1 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:33
Салох не продажные как геей пеналду
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:28
Ну и зря! Потом без платно уйдет. Без денег и без игрока останутся как Псж. Те тоже отказались когда Реал хорошие деньги предлагал а через год Мбапе свалит от них свободным агентом.
Elliada
Elliada
вчера в 19:25
Какая глупость! Когда за игрока 30+ предлагают такие деньги, нужно продавать. На эти деньги можно было купить несколько молодых и талантливых игроков.
Гость
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