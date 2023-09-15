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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиТурция. Супер-Лига 2023/2024

Балотелли может вернуться в клуб, за который уже выступал ранее

сегодня, 00:56

Нападающий Марио Балотелли близок к тому, чтобы покинуть «Сьон».

По данным источника, «Адана Демирспор» ведёт переговоры с итальянцем относительно его возвращения в команду.

Балотелли уже выступал за «Адану» с 2021 по 2022 год.

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Все комментарии
5akxdyf3zjtn
5akxdyf3zjtn
сегодня в 07:46
Так и будет, если других предложений не будет
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:44
А в бутсы партнёрам он по прежнему писает?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:41
Давно не было слышно о нем
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:20
Практика показывает, что часто так бывает
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:41
Годов то многовато
Должен сыграть хорошенько на футбольной старости
112910415
112910415
сегодня в 05:37
блистать будет, наверно
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 05:01
Даже Балотелли в СА не едет.
Вчера посмотрел немного матч, там где Бензема играл.
"Деревенский" футбол и даже несколько "городских" типа Бензема не красят картинку, наоборот ещё более убого смотрится.
И только гей-нарцисс втирает, что чемпионат СА круче любого чемпионата топ-5.
Там кукуха на самолюбовании совсем видать съехала.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:22
Может в Турции тебе наконец-то удастся заиграть, а вдруг, авось, что не бывает .
Гость
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