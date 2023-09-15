Балотелли может вернуться в клуб, за который уже выступал ранее

Нападающий Марио Балотелли близок к тому, чтобы покинуть «Сьон».
По данным источника, «Адана Демирспор» ведёт переговоры с итальянцем относительно его возвращения в команду.
Балотелли уже выступал за «Адану» с 2021 по 2022 год.
Нападающий Марио Балотелли близок к тому, чтобы покинуть «Сьон».
По данным источника, «Адана Демирспор» ведёт переговоры с итальянцем относительно его возвращения в команду.
Балотелли уже выступал за «Адану» с 2021 по 2022 год.
Должен сыграть хорошенько на футбольной старости
Должен сыграть хорошенько на футбольной старости
Вчера посмотрел немного матч, там где Бензема играл.
"Деревенский" футбол и даже несколько "городских" типа Бензема не красят картинку, наоборот ещё более убого смотрится.
И только гей-нарцисс втирает, что чемпионат СА круче любого чемпионата топ-5.
Там кукуха на самолюбовании совсем видать съехала.
Вчера посмотрел немного матч, там где Бензема играл.
"Деревенский" футбол и даже несколько "городских" типа Бензема не красят картинку, наоборот ещё более убого смотрится.
И только гей-нарцисс втирает, что чемпионат СА круче любого чемпионата топ-5.
Там кукуха на самолюбовании совсем видать съехала.