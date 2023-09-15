Балотелли может вернуться в клуб, за который уже выступал ранее

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сегодня, 00:56

Нападающий близок к тому, чтобы покинуть «Сьон».

По данным источника, «Адана Демирспор» ведёт переговоры с итальянцем относительно его возвращения в команду.

Балотелли уже выступал за «Адану» с 2021 по 2022 год.