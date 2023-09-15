Алькантара планирует перейти в клуб из чемпионата Турции

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара хочет покинуть команду.
На игрока претендует «Трабзонспор», сам футболист не против возможного трансфера, но тренерский штаб «красных» намерен сохранить хавбека в команде.
Турецкий коллектив предлагает испанцу контракт на 2 года с опцией продления еще на один сезон. Сделка усложняется тем, что у «Трабзонспора» есть менее 48 часов на ее завершение, а «Ливерпуль» не торопится расставаться с Тьяго.
Полузащитника также хотел подписать клуб из Саудовской Аравии.