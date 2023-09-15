Алькантара планирует перейти в клуб из чемпионата Турции

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вчера, 08:42

Полузащитник «Ливерпуля» хочет покинуть команду.

На игрока претендует «Трабзонспор», сам футболист не против возможного трансфера, но тренерский штаб «красных» намерен сохранить хавбека в команде.

Турецкий коллектив предлагает испанцу контракт на 2 года с опцией продления еще на один сезон. Сделка усложняется тем, что у «Трабзонспора» есть менее 48 часов на ее завершение, а «Ливерпуль» не торопится расставаться с Тьяго.

Полузащитника также хотел подписать клуб из Саудовской Аравии.