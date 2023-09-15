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Алькантара планирует перейти в клуб из чемпионата Турции

вчера, 08:42

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара хочет покинуть команду.

На игрока претендует «Трабзонспор», сам футболист не против возможного трансфера, но тренерский штаб «красных» намерен сохранить хавбека в команде.

Турецкий коллектив предлагает испанцу контракт на 2 года с опцией продления еще на один сезон. Сделка усложняется тем, что у «Трабзонспора» есть менее 48 часов на ее завершение, а «Ливерпуль» не торопится расставаться с Тьяго.

Полузащитника также хотел подписать клуб из Саудовской Аравии.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:56
Годок пускай попылит в Англии, а там можно и на заработки
протон
протон
вчера в 09:19
Он пришел что бы показать мастер класс и теперь может уйти это его желание он здесь не один год и понимает структуру клуба и он знает что клуб хочет омолодить состав и поэтому наверное есть желание уйти можно понять
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:08
Ещё один не смог устоять перед баблишком!
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