Агент Миранчука назвал реальный срок контракта полузащитника с «Аталантой»

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вчера, 13:48

Агент полузащитника «Аталанты» заявил, что данные о сроке контракта игрока с клубом из Бергамо, представленные на портале Transfermarkt, не соответствуют действительности.

Информация о том, что контракт Алексея с «Аталантой» заканчивается следующим летом – неправильная. У него два сезона. Transfermarkt – своеобразная информационная база, она подчас говорит те вещи, которые не соответствуют действительности. Действие трудового договора Лёши с футбольным клубом «Аталанта» рассчитано на этот сезон и следующий, я это подтверждаю.

В прошлом туре Серии А россиянин впервые с мая 2022 года вышел на поле в составе команды.