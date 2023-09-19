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Агент Миранчука назвал реальный срок контракта полузащитника с «Аталантой»

вчера, 13:48

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв заявил, что данные о сроке контракта игрока с клубом из Бергамо, представленные на портале Transfermarkt, не соответствуют действительности.

Информация о том, что контракт Алексея с «Аталантой» заканчивается следующим летом – неправильная. У него два сезона. Transfermarkt – своеобразная информационная база, она подчас говорит те вещи, которые не соответствуют действительности. Действие трудового договора Лёши с футбольным клубом «Аталанта» рассчитано на этот сезон и следующий, я это подтверждаю.

В прошлом туре Серии А россиянин впервые с мая 2022 года вышел на поле в составе команды.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:44
по существу он не играет а просто полирует скамью
nredrew3pr7s
nredrew3pr7s
вчера в 16:43
Так а чё это, тайна что-ли, действие контракта?
Сп62
Сп62
вчера в 14:25
Был парень на виду и постепенно стал незаметным.
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 14:19
Очевидно, что Миранчук перешел не туда. Теряет лучшие годы, практически и шансов не получал. Не доверяет ему Гасперини
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:04, ред.
Если повезёт, то в этом сезоне ещё пару раз выйдет, а там и контракт закончится.
Mekail
Mekail
вчера в 13:50
Еще есть время для Алексея чтобы показать себя в полной красе. Удачи!
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