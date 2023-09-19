«Барселона» интересуется чемпионом Бельгии

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вчера, 14:12

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Антверпена» и молодёжной сборной Бельгии . Молодого бельгийца рассматривают как игрока, способного через какое-то время заменить Серхио Бускетса.

Каталонцы будут пристально наблюдать за Вермиреном сегодня, во время их очного противостояния в Лиге чемпионов. Также представители «Барселоны» намерены пообщаться с агентом футболиста. Отмечается, что «Антверпен» оценивает 18-летнего бельгийца в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Вермирен провёл 9 матчей, отдал 2 результативные передачи и получил 2 жёлтые карточки. Его контракт с «Антверпеном» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 17 миллионов евро.